Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpJannik SinnerUcraina
ESTERICrimini di guerraCroce RossaGazaHamasIsraeleMedio OrienteOstaggiPalestinaSequestri di personaTerrorismo

Gaza, l’accusa di Tel Aviv: «I tre corpi consegnati da Hamas non sono di ostaggi israeliani»

01 Novembre 2025 - 09:19 Alba Romano
embed
israele-hamas-ostaggi
israele-hamas-ostaggi
Secondo il Times of Israel, i test del dna condotti nelle scorse ore avrebbero escluso legami con i prigionieri detenuti per oltre due anni nella Striscia

I resti «parziali» di tre persone restituiti da Hamas a Israele nelle ultime ore attraverso la Croce Rossa non appartengono a ostaggi israeliani. Lo scrive il Times of Israel, citando le autorità preposte all’identificazione dei cadaveri. A escludere che i resti parziali appartengano a ostaggi israeliani sono stati i test sul Dna condotti da Abu Kabir presso l’Istituto di Medicina Legale, confermano altri media dello Stato ebraico.

La consegna tramite la Croce Rossa

La Croce Rossa, scrive il Times of Israel, ha consegnato i resti alle truppe dell’Idf nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre, aggiungendo che Hamas non ha specificato quali resti stesse consegnando. «Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr), in qualità di intermediario neutrale, ha assistito questa sera, su richiesta e con l’approvazione di entrambe le parti, la restituzione dei resti di tre corpi alle autorità israeliane. Il processo di identificazione è di competenza delle autorità competenti in Israele e sarà da loro effettuato», si legge nella dichiarazione del Cicr. Nei giorni scorsi, Hamas, sempre tramite la Croce Rossa, aveva riconsegnato i cadaveri degli ostaggi uccisi Amiram Cooper e Sahar Baruch.

Foto copertina: EPA/Haitham Imad | La Croce Rossa assiste le brigate Al-Qassam nella ricerca dei resti degli ostaggi israeliani

Articoli di ESTERI più letti
1.

Venezuela, dagli Usa «attacchi imminenti». Trump frena, Maduro chiede aiuto a Putin, Cina e Iran – La diretta

2.

Caso Epstein, il principe Andrea privato dei titoli reali e sfrattato. Le orge in America e lo strappo del fratello re Carlo: «Era necessario» 

3.

Perché Trump ha cancellato l’incontro con Putin sull’Ucraina a Budapest

4.

Sudan, la strage di Al Fashir e la richiesta di indagare per genocidio. Le voci dei sopravvissuti: «Mangiavamo solo cibo per animali. Ora le strade sono piene di cadaveri»

5.

Olanda, la sconfitta di Geert Wilders e la vittoria del «più giovane primo ministro gay»

leggi anche
israele gaza raid hamas guerra
ESTERI

Ancora raid israeliani nel nord di Gaza dopo l’annuncio di cessate il fuoco: «Colpita minaccia imminente». Oltre 100 morti negli attacchi – La diretta

Di Ugo Milano
ZDF PMP Germania Hamas scandalo
ESTERI

Scandalo in Germania: ZDF sospende i rapporti con la palestinese PMP, un tecnico ucciso era membro di Hamas

Di Puente David
gaza-israele-bombardamenti
ESTERI

Netanyahu ordina attacchi massicci sulla Striscia. Media: «Almeno tre raid su Gaza City, bombe vicino a un ospedale»

Di Ugo Milano
ESTERI

Trump avverte Netanyahu: «Se annettete la Cisgiordania molliamo Israele». Colloqui Hamas-Fatah in Egitto sul futuro di Gaza – La diretta

Di Stefania Carboni