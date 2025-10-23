Annessione della Cisgiordania, Trump lo disse a Bibi: «Non farlo, il mondo è contro te». E Netanyahu blocca i progetti di legge – La diretta

Anche il vicepresidente Usa Jd Vance lasciando Tel Aviv aveva commentato negativamente il via libero preliminare di ieri alla Knesset. Una «trovata politica molto stupida, e personalmente la considero un insulto»

«La Cisgiordania non verrà annessa da Israele: questa è la politica dell’amministrazione Trump e continuerà a esserlo. Se le persone vogliono votare simbolicamente possono farlo, ma di certo non ne siamo stati contenti». Con queste parole il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, parte per gli Usa lasciando Tel Aviv dopo due giorni di visita, commentando l’approvazione in prima lettura alla Knesset, il parlamento israeliano, del progetto di legge sull’annessione degli insediamenti in Cisgiordania. Un voto che ha «offeso» Vance: è stato «strano». Ha aggiunto che gli è stato detto che si è trattato di una «trovata politica» e «puramente simbolica», ma che è una «trovata politica molto stupida, e personalmente la considero un insulto». Alla domanda sul cessate il fuoco a Gaza, Vance afferma che «in questo momento possiamo dire con sicurezza che Israele sta rispettando il cessate il fuoco, Hamas sta rispettando il cessate il fuoco».

Trump a Netanyahu: «Bibi il mondo è contro te»

Secondo quanto riporta il Time la posizione sulla Cisgiordania è stata già ribadita in passato, da Trump proprio al primo ministro israeliano Netanyahu. A raccontarlo è il presidente stesso in un’intervista alla testata americana. «Bibi, il mondo è contro di te», gli disse Trump. L’annessione, spiega, «non avverrà perché ho dato la mia parola ai paesi arabi». Non solo, facendolo Israele «perderebbe tutto il sostegno degli Stati Uniti se ciò accadesse».

Trump ha detto al primo ministro israeliano che deve accettare di porre fine alla guerra con Hamas nella Striscia di Gaza. «Puoi combattere singole battaglie, ma il mondo è contro di te», gli avrebbe ribadito. Trump ha poi tenuto a precisare che se non fosse stato per la sua pressione, Netanyahu «avrebbe semplicemente continuato». «Avrebbe potuto andare avanti per anni. Sarebbe andato avanti per anni. Ma io l’ho fermato, e tutti si sono uniti quando l’ho fermato».