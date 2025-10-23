Ucraina, Zelensky apre al congelamento del fronte: «Un compromesso possibile». Le nuove sanzioni sul petrolio russo

Diciannovesimo pacchetto europeo contro Mosca e nuove misure americane su Rosneft e Lukoil. Il presidente ucraino: «Serve più pressione sulla Russia, ma anche un cessate il fuoco realistico»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto a un possibile congelamento del fronte di guerra come primo passo verso un accordo di pace. Durante una visita in Norvegia mercoledì 23 ottobre, ha definito «un buon compromesso» l’ipotesi di fermare le ostilità lungo le linee attuali. Ha poi precisato che non si tratterebbe di una resa ma di un cessate il fuoco «necessario per avviare qualsiasi trattativa». Zelensky ha aggiunto di averne parlato anche con il presidente statunitense Donald Trump. In questi giorni infatti il tycoon ha rilanciato un piano per mettere fine al conflitto partendo proprio dalla situazione sul terreno. «Non sono sicuro che Putin accetterà, ma credo che sia un primo passo realistico», ha detto il leader ucraino, ribadendo che la Russia «non mostra alcuna intenzione di fermare gli attacchi». Secondo Kiev, solo una pressione coordinata di Europa e Stati Uniti potrà spingere Mosca verso un cessate il fuoco stabile.

Le nuove sanzioni su gas e petrolio

Mentre la diplomazia discute di compromessi, l’Unione europea approva il suo diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Le nuove misure colpiscono in particolare il settore dell’energia, limitando l’export di gas naturale liquefatto (Gnl) e la libertà di movimento dei diplomatici russi nei Paesi membri. «È un grande giorno per l’Europa e per l’Ucraina», ha commentato il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen, sottolineando che «l’impatto sarà concreto». Zelensky è arrivato a Bruxelles per il Consiglio Europeo di oggi, giovedì 23 ottobre. Da subito, ha ringraziato i Ventisette e ha esortato altri Paesi ad aggiungersi alle misure restrittive. «Queste sanzioni sono cruciali, dobbiamo continuare a fare pressione sulla Russia. È un segnale forte anche per il resto del mondo», ha detto. L’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas ha aggiunto che le restrizioni «stanno rendendo sempre più difficile per Putin finanziare questa guerra».

Le sanzioni di Washington contro Rosneft e Lukoil

Parallelamente, gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni alle compagnie energetiche russe Rosneft e Lukoil, accusando il Cremlino di «continuare una guerra insensata». Il segretario al Tesoro ha annunciato che seguirà un «sostanziale aumento delle misure economiche» nelle prossime settimane. A Washington, Donald Trump ha smentito le notizie secondo cui gli Stati Uniti avrebbero autorizzato Kiev a usare missili a lungo raggio. «Ci vuole un anno per imparare a maneggiarli. Non li useremo noi e non possono farlo loro», ha detto, ribadendo di aver rinviato un incontro con Vladimir Putin ma di essere «pronto a vederlo in futuro».

Medvedev attacca Trump: «Si è imbarcato sul sentiero di guerra»

La risposta russa non si è fatta attendere. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha scritto su Telegram che gli Stati Uniti «sono ormai gli avversari dichiarati della Russia». Il «pacificatore Trump» si è «imbarcato sul sentiero di guerra». L’ex presidente russo ha definito le ultime decisioni di Washington — in particolare le nuove sanzioni energetiche — come «un atto di guerra contro la Russia». Medvedev ha ironizzato sulle possibili giustificazioni americane, secondo cui Trump avrebbe ceduto alle pressioni del Congresso: «Non cambia nulla. Le scelte dimostrano che gli Stati Uniti hanno scelto la via del confronto». Parole che confermano il clima di tensione crescente tra Mosca e Washington, proprio mentre Zelensky prova a rilanciare l’idea di una tregua sul campo.

Gli attacchi sul campo in Ucraina

Intanto, sul terreno, la guerra continua. Nella notte droni russi hanno colpito Kiev e Kharkiv, causando feriti, tra cui alcuni bambini. A Belgorod, in territorio russo, un civile è morto in un attacco di ritorno con droni. Un’esplosione ha devastato una fabbrica militare a Kopeysk, negli Urali, provocando almeno nove morti secondo le autorità locali. Zelensky insiste sulla necessità di «fermare l’escalation e proteggere i civili», ma ribadisce che la pace, per ora, resta lontana. «Abbiamo bisogno di più pressione sulla Russia e di un cessate il fuoco realistico. Solo così — ha detto — potremo trasformare questo conflitto in un negoziato».

Foto di copertina: EPA/OLIVIER MATTHYS