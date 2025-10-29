Ultime notizie FemminicidiGazaLegge di bilancioUcraina
Israele, ucciso un soldato in un attacco a Rafah: Hamas smentisce. Trump: «La pace non è in pericolo»

29 Ottobre 2025 - 09:08 Ugo Milano
Le Idf accusano i miliziani palestinesi. Trump: «Israele aveva il diritto di reagire»

Un soldato israeliano è morto ieri, martedì 28 ottobre, nella Striscia di Gaza. È successo durante un attacco contro le truppe di stanza nell’area di Rafah, nel sud dell’enclave palestinese. A renderlo noto sono state le Forze di difesa israeliane (Idf). Hanno parlato di un’azione «condotta da terroristi palestinesi» contro i militari impegnati nelle operazioni sul campo. La vittima è il sergente maggiore Yonah Efraim Feldbaum, 37 anni, riservista originario dell’insediamento di Neria, in Cisgiordania. Secondo una prima indagine dell’esercito, il gruppo armato avrebbe fatto uso di lanciarazzi e cecchinicontro i soldati israeliani nel quartiere di Jenina, a Rafah. Hamas ha respinto ogni responsabilità nell’attacco, sostenendo che i propri combattenti stanno rispettando il cessate il fuoco raggiunto con la mediazione degli Stati Uniti.

Trump: «Israele doveva reagire», nuovi attacchi nella Striscia

Secondo la Protezione civile di Gaza, Israele avrebbe continuato a condurre raid aerei in diverse zone della Striscia, dopo aver accusato Hamas di aver violato la pausa nelle ostilità. L’agenzia palestinese Wafa, citando fonti mediche locali, ha riferito che 63 palestinesi, tra cui 24 bambini, sono rimasti uccisi nelle ultime ore in attacchi israeliani contro abitazioni e tende di sfollati. Donald Trump ha giustificato la risposta di Tel Aviv con le parole: «Israele doveva reagire», e sostando che «nulla metterà a rischio il cessate il fuoco».

29 Ottobre 2025 - 08:15

Wafa, 63 i palestinesi uccisi in attacchi israeliani, 24 bambini

Fonti mediche negli ospedali della Striscia di Gaza hanno reso noto questa mattina che 63 palestinesi, tra cui 24 bambini, sono stati uccisi in una serie di attacchi aerei israeliani in corso contro case e tende di sfollati in varie parti della Striscia. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. Ieri sera, fonti mediche hanno annunciato che il bilancio delle vittime dell’aggressione israeliana alla Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 è salito a 68.531, la maggior parte dei quali bambini e donne, oltre a 170.402 feriti. Diverse vittime rimangono intrappolate sotto le macerie, con notevoli difficoltà per i soccorritori e le ambulanze nel raggiungerle.

29 Ottobre 2025 - 06:02

Israele, un soldato ucciso ieri da Hamas nella Striscia

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che un riservista è stato ucciso ieri pomeriggio in «un attacco condotto da terroristi palestinesi» contro le truppe di stanza nell’area di Rafah, nel sud Striscia di Gaza. Lo riportano i media dello Stato ebraico. Il soldato ucciso è il sergente maggiore Yonah Efraim Feldbaum, 37 anni, dell’insediamento di Neria in Cisgiordania. Secondo un’indagine iniziale delle Idf, i terroristi hanno usato lanciarazzi e sparato con cecchini contro le forze che operavano nel quartiere di Jenina. Hamas ha respinto ieri le accuse secondo cui i suoi combattenti avrebbero attaccato le truppe israeliane, promettendo di rispettare il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con Israele.

29 Ottobre 2025 - 03:06

Trump, il cessate il fuoco a Gaza non è a rischio

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che «nulla» metterà a repentaglio il cessate il fuoco a Gaza, ma ha aggiunto che Israele «dovrebbe reagire» se i suoi soldati venissero uccisi. La protezione civile di Gaza ha dichiarato che Israele ha effettuato attacchi aerei ieri nonostante il cessate il fuoco in corso, dopo che l’esercito israeliano ha accusato Hamas di aver attaccato le sue truppe e violato la tregua mediata dagli Stati Uniti. «Hanno ucciso un soldato israeliano. Quindi gli israeliani hanno reagito. E dovevano reagire», ha detto Trump ai giornalisti sull’Air Force One.

