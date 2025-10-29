Israele, ucciso un soldato in un attacco a Rafah: Hamas smentisce. Trump: «La pace non è in pericolo»

Le Idf accusano i miliziani palestinesi. Trump: «Israele aveva il diritto di reagire»

Un soldato israeliano è morto ieri, martedì 28 ottobre, nella Striscia di Gaza. È successo durante un attacco contro le truppe di stanza nell’area di Rafah, nel sud dell’enclave palestinese. A renderlo noto sono state le Forze di difesa israeliane (Idf). Hanno parlato di un’azione «condotta da terroristi palestinesi» contro i militari impegnati nelle operazioni sul campo. La vittima è il sergente maggiore Yonah Efraim Feldbaum, 37 anni, riservista originario dell’insediamento di Neria, in Cisgiordania. Secondo una prima indagine dell’esercito, il gruppo armato avrebbe fatto uso di lanciarazzi e cecchinicontro i soldati israeliani nel quartiere di Jenina, a Rafah. Hamas ha respinto ogni responsabilità nell’attacco, sostenendo che i propri combattenti stanno rispettando il cessate il fuoco raggiunto con la mediazione degli Stati Uniti.

Trump: «Israele doveva reagire», nuovi attacchi nella Striscia

Secondo la Protezione civile di Gaza, Israele avrebbe continuato a condurre raid aerei in diverse zone della Striscia, dopo aver accusato Hamas di aver violato la pausa nelle ostilità. L’agenzia palestinese Wafa, citando fonti mediche locali, ha riferito che 63 palestinesi, tra cui 24 bambini, sono rimasti uccisi nelle ultime ore in attacchi israeliani contro abitazioni e tende di sfollati. Donald Trump ha giustificato la risposta di Tel Aviv con le parole: «Israele doveva reagire», e sostando che «nulla metterà a rischio il cessate il fuoco».