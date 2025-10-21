Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
Medio Oriente, il vicepresidente Vance arriva in Israele per evitare una nuova offensiva a Gaza. Nyt: «Preoccupati che Netanyahu rompa l’accordo»

21 Ottobre 2025 - 12:48 Ugo Milano
jd vance israele
La Casa Bianca teme che Netanyahu possa smantellare gli accordi di pace. Hamas chiede più tempo per restituire i corpi degli ostaggi, Abu Mazen invita al disarmo del movimento e rilancia la soluzione dei due Stati

Il vicepresidente statunitense J.D. Vance è arrivato questa mattina, martedì 21 ottobre, all’aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv per una visita di due giorni. Il viaggio – riferisce il New York Times – ha lo scopo di garantire che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu rispetti il cessate il fuoco in vigore nella Striscia di Gaza e non lanci una nuova offensiva contro Hamas. Vance, accompagnato dall’inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff e dal consigliere presidenziale Jared Kushner, incontrerà nelle prossime ore Netanyahu e i vertici della sicurezza israeliana. Secondo fonti della Casa Bianca, il vicepresidente trasmetterà «un messaggio chiaro»: mantenere intatti gli accordi di pace negoziati dal presidente Donald Trump, che all’inizio del mese hanno posto fine a due anni di guerra.

Le preoccupazioni della Casa Bianca prima dell’arrivo di Vance

Funzionari statunitensi citati dal New York Times hanno espresso «profonda preoccupazione» per il rischio che Netanyahu possa ritirarsi dagli impegni presi e smantellare la tregua raggiunta a fatica. Washington teme che l’episodio di violenza di domenica – in cui due miliziani di Hamas hanno ucciso due soldati israeliani a Rafah – possa innescare una nuova escalation. L’attacco, denunciato dalle Forze di difesa israeliane come «una chiara violazione del cessate il fuoco», ha evidenziato la fragilità dell’accordo in vigore da dieci giorni.

La smilitarizzazione di Hamas

Secondo le stesse fonti, il nodo più delicato resta la smilitarizzazione di Hamas e la definizione di un calendario realistico per l’attuazione. Trump, citato dai suoi collaboratori, resta «fiducioso» che i leader del movimento islamista siano disposti a proseguire i negoziati, ritenendo l’attacco di domenica «un’azione isolata». Vance, in dichiarazioni al New York Times, ha riconosciuto la complessità della situazione: «Hamas è un’organizzazione frammentata, composta da circa 40 cellule diverse. Alcune rispetteranno la tregua, altre no. Per questo motivo sarà necessario un intervento di sicurezza arabo nella Striscia, per garantire un minimo di ordine e stabilità».

Hamas: «Restituiremo i corpi degli ostaggi, ma serve tempo»

Intanto, da Gaza, il leader di Hamas Khalil al-Hayya ha dichiarato che il movimento è pronto a restituire i corpi dei 15 ostaggi ancora trattenuti nella Striscia, ma ha chiesto «più tempo e attrezzature pesanti» per recuperarli. In un’intervista al canale egiziano Al-Qahira Al-Akhbariya, citata dal Times of Israel, al-Hayya ha affermato: «Non vogliamo trattenere nessuno. Lasciamo che tornino ai loro familiari, così come i nostri martiri potranno essere sepolti con dignità».

L’appello di Abu Mazen: «Hamas deve consegnare le armi»

Dal fronte politico, il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, ha ribadito che Hamas «rappresenta oggi un ostacolo alla pace» e deve consegnare le armi. In un’intervista al Corriere della Sera, ha espresso sostegno al cessate il fuoco mediato da Washington e ha annunciato la creazione di una forza arabo-internazionale temporanea sotto mandato Onu per stabilizzare Gaza. «Lo Stato di Palestina è l’autorità sovrana su Gaza – ha detto Abu Mazen –. L’obiettivo è unificare Cisgiordania e Striscia sotto un’unica amministrazione legittima e avviare elezioni entro un anno dalla fine della guerra». Il presidente palestinese ha anche rinnovato l’appello all’Italia perché riconosca ufficialmente lo Stato di Palestina.

