L’avvertimento degli Usa: «Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza» – La diretta

19 Ottobre 2025 - 07:08 Stefania Carboni
gaza israele guerra diretta
L'avviso dal Dipartimento di Stato. Se il gruppo terroristico violerà gli accordi «saranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l'integrità del cessate il fuoco»

Gli Stati Unti hanno informato i paesi che hanno partecipato all’accordo di pace a Gaza di una «imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione» della Striscia. L’avvertimento arriva dal Dipartimento di Stato, secondo cui il «pianificato attacco contro i civili palestinesi costituirebbe una diretta e grave violazione del cessate il fuoco e metterebbe a rischio i significativi progressi raggiunto con la mediazione». Se Hamas agirà in tal senso «saranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l’integrità del cessate il fuoco».

19 Ottobre 2025 - 07:00

Identificato dall'Idf un altro ostaggio israeliano

L’esercito israeliano sostiene di aver identificato i resti di un altro ostaggio a Gaza.

