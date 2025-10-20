La fragile tregua di Gaza, aperti i valichi di Kerem Shalom e Kissufim. Witkoff e Kushner in Israele, domani è il turno di Vance – La diretta
Continua, seppur con notevoli difficoltà, il cammino del percorso di pace tra Israele e Hamas. L’inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff e il genero e consigliere del presidente americano Donald Trump Jared Kushner sono in Israele. Nelle prossime ore incontreranno il premier israeliano Benjamin Netanyahu in vista della visita del vice presidente americano J.D. Vance nella regione. Intanto Israele ha aperto i valichi di frontiera di Kerem Shalom e Kissufim. Lo riporta il portale di Canale 12.
Sale il bilancio delle vittime palestinesi a Gaza, ieri 44 morti
Due palestinesi sono stati uccisi stamattina dalle forze israeliane a est di Gaza City. Lo riporta Wafa citando fonti mediche della Striscia. Una fonte medica del Baptist Hospital ha riferito che due cittadini sono stati uccisi dal fuoco delle forze di occupazione israeliane (Iof) nella zona di Al-Sha’af, nel quartiere di Al-Tuffah. Secondo fonti mediche, ieri 44 cittadini sono stati uccisi nella Striscia.
Ciciliano: «Partita la prima task force per Gaza»
Stamane è partita la prima missione della task force del Dipartimento della Protezione Civile italiana. Il loro compito è quello di andare a fare una prima valutazione sul posto. A riferirlo è Fabio Ciciliano, capo del dipartimento nazionale di Protezione Civile, al termine del comitato operativo per il piano di ricostruzione di GAZA. «E’ la prima e quindi non sarà sicuramente sufficiente, ne saranno necessarie altre a diversi livelli proprio per garantire l’inizio delle condizioni di sicurezza che serviranno poi al nostro Paese per dare il via all’assistenza a GAZA in condivisione anche con gli altri Paesi che vorranno contribuire», ha aggiunto.
Trump: «Il cessate il fuoco è ancora attivo»
Per Donald Trump il cessate il fuoco a Gaza è ancora in vigore. Parlando con i giornalisti a borda dell’Air Force One di ritorno da Mar-a-Lago il presidente americano ha detto che Hamas si è dimostrato «piuttosto turbolento» ma ritiene anche che «la leadership» del gruppo militante «non sia coinvolta».