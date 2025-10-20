La fragile tregua di Gaza, aperti i valichi di Kerem Shalom e Kissufim. Witkoff e Kushner in Israele, domani è il turno di Vance – La diretta

Due palestinesi sono stati uccisi stamattina dalle forze israeliane a est di Gaza City. ieri le vittime sono state 44. Partita la prima task force della Protezione civile italiana

Continua, seppur con notevoli difficoltà, il cammino del percorso di pace tra Israele e Hamas. L’inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff e il genero e consigliere del presidente americano Donald Trump Jared Kushner sono in Israele. Nelle prossime ore incontreranno il premier israeliano Benjamin Netanyahu in vista della visita del vice presidente americano J.D. Vance nella regione. Intanto Israele ha aperto i valichi di frontiera di Kerem Shalom e Kissufim. Lo riporta il portale di Canale 12.

Sale il bilancio delle vittime palestinesi a Gaza, ieri 44 morti

Due palestinesi sono stati uccisi stamattina dalle forze israeliane a est di Gaza City. Lo riporta Wafa citando fonti mediche della Striscia. Una fonte medica del Baptist Hospital ha riferito che due cittadini sono stati uccisi dal fuoco delle forze di occupazione israeliane (Iof) nella zona di Al-Sha’af, nel quartiere di Al-Tuffah. Secondo fonti mediche, ieri 44 cittadini sono stati uccisi nella Striscia.