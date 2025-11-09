Le Filippine senza tregua, ora arriva il supertifone Fung-wong. Evacuate un milione di persone, centinaia i voli cancellati

Dopo Kalmaegi che ha ucciso oltre 200 persone il tempo meteo peggiora ancora una volta. Attese nuove inondazioni, non solo nelle zone basse dell'arcipelago

Il super tifone Fung-wong, conosciuto come Uwan, sta per abbattersi sulle Filippine. Sabato i venti sono saliti a 185 chilometri orari con raffiche di 230 chilometri orari. L’agenzia meteorologica nazionale ha attivato l’allerta massima, la 5, nel sud-est di Luzon e nel nord del paese, incluse le province di Catanduanes e le coste di Camarines Norte e Camarines Sur. La capitale Manila è invece sotto allerta 3.

Un milione di evacuati

Fung-wong si sta spostando verso nord-ovest. In nottata dovrebbe raggiungere la provincia di Aurora, nella parte centrale di Luzon. Alcune parti delle isole Visayas orientali sono già state colpite da interruzioni di corrente e sono in corso evacuazioni preventive. Un milione di persone ha lasciato la propria abitazione mentre circa 300 voli nazionali e internazionali sono stati cancellati.

Le previsioni

Fung-wong scaricherà «200 millimetri o più di pioggia, il che potrebbe causare inondazioni diffuse, non solo nelle zone basse», ha dichiarato Benison Estareja, meteorologo governativo, in una conferenza stampa, «è possibile che i nostri bacini idrografici più importanti straripino». E attraverserà l’arcipelago dopo Kalmaegi che, secondo gli ultimi dati ufficiali, ha ucciso oltre 224 persone. La provincia di Cebu ha registrato la maggior parte delle vittime. Non solo, a causa del nuovo super tifone le operazioni di soccorso sono state sospese. «Non possiamo mettere in pericolo i nostri soccorritori. Non vogliamo che siano le prossime vittime», ha spiegato alla stampa la funzionaria locale Myrra Daven.