Le Filippine senza tregua, ora arriva il supertifone Fung-wong. Evacuate un milione di persone, centinaia i voli cancellati

09 Novembre 2025 - 09:32 Stefania Carboni
tifone filippine
Dopo Kalmaegi che ha ucciso oltre 200 persone il tempo meteo peggiora ancora una volta. Attese nuove inondazioni, non solo nelle zone basse dell'arcipelago

Il super tifone Fung-wong, conosciuto come Uwan, sta per abbattersi sulle Filippine. Sabato i venti sono saliti a 185 chilometri orari con raffiche di 230 chilometri orari. L’agenzia meteorologica nazionale ha attivato l’allerta massima, la 5, nel sud-est di Luzon e nel nord del paese, incluse le province di Catanduanes e le coste di Camarines Norte e Camarines Sur. La capitale Manila è invece sotto allerta 3.

Un milione di evacuati

Fung-wong si sta spostando verso nord-ovest. In nottata dovrebbe raggiungere la provincia di Aurora, nella parte centrale di Luzon. Alcune parti delle isole Visayas orientali sono già state colpite da interruzioni di corrente e sono in corso evacuazioni preventive. Un milione di persone ha lasciato la propria abitazione mentre circa 300 voli nazionali e internazionali sono stati cancellati.

Le previsioni

Fung-wong scaricherà «200 millimetri o più di pioggia, il che potrebbe causare inondazioni diffuse, non solo nelle zone basse», ha dichiarato Benison Estareja, meteorologo governativo, in una conferenza stampa, «è possibile che i nostri bacini idrografici più importanti straripino». E attraverserà l’arcipelago dopo Kalmaegi che, secondo gli ultimi dati ufficiali, ha ucciso oltre 224 persone. La provincia di Cebu ha registrato la maggior parte delle vittime. Non solo, a causa del nuovo super tifone le operazioni di soccorso sono state sospese. «Non possiamo mettere in pericolo i nostri soccorritori. Non vogliamo che siano le prossime vittime», ha spiegato alla stampa la funzionaria locale Myrra Daven.

