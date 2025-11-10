Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
POLITICAConflitto di interessiDimissioniPrivacyRaiReportTv

Guido Scorza del Garante Privacy: «Valuto le dimissioni»

10 Novembre 2025 - 09:24 Alba Romano
embed
guido scorza
guido scorza
«Gettare la spugna mi dispiacerebbe e la vivrei come una sconfitta. Ma è un'opzione che lascio sul tavolo»

«Vediamo cosa succederà nelle prossime ore. Quella di un mio passo indietro è stata una riflessione che ha preceduto qualsiasi altra. La scelta, per ora, è stata quella di restare» A dirlo in un’intervista a La Repubblica è Guido Scorza, componente del collegio del Garante della privacy. «Gettare la spugna mi dispiacerebbe e la vivrei come una sconfitta. Ma, naturalmente, è un’opzione che lascio sul tavolo e che farei mia se mi rendessi conto che è utile al bene dell’Autorità e di un diritto tanto fragile quanto importante come la privacy», spiega Scorza.

Ad oggi, insiste, «viviamo nella società dei dati, il diritto alla privacy non è mai stato così importante nella vita delle persone. Non so immaginare il presente e il futuro senza un’Autorità di protezione dei dati forte, indipendente e autorevole. Specie in una stagione nella quale l’intelligenza artificiale e, con essa, una concentrazione inedita di potere tecnologico, economico e politico, proprio grazie ai dati personali, minaccia di governare l’intera società. Però sì: si è innescato qualcosa che sta minando alla radice l’indipendenza e l’autorevolezza percepite dell’Autorità». Alla domanda su cosa hanno sbagliato, risponde: «Fermo restando l’autocritica, non ho ancora trovato grandi responsabilità o scelte che non rifarei. Poi bisognerà scrivere, come si fa nel privato, un post mortem, analizzare cosa non ha funzionato, come si è arrivati dove non si sarebbe dovuti arrivare, capire come ripartire, facendo in modo che non accada più», conclude.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Epic fail di Daniela Santanchè: condivide un articolo inglese pensando faccia i complimenti all’Italia, ma è l’esatto opposto. Poi cancella il post

2.

Foto con la statuetta del Duce, l’imbarazzo della presidente dell’Antimafia: «Ho fatto una str***ata. Mussolini? Non ho più simpatie» – Il video

3.

L’ambasciata russa contro Calenda per il simbolo dell’Ucraina: «Quel tatuaggio è da seguace dei nazisti». La replica: «Sarete sconfitti come l’Urss»

4.

Veneto, Luca Zaia e la campagna elettorale social con il leoncino creato dall’AI – Il video

5.

Elezioni regionali Campania, i sondaggi: Fico al 53,5%, Cirielli al 42,5%

leggi anche
ranucci-ritiro-querele
ATTUALITÀ

Garante della Privacy-Report, il nuovo scontro è sugli occhiali Meta: «Non mandi in onda il servizio». Ranucci replica: «Andiamo avanti»

Di Ugo Milano
fdi report hacker agostino ghiglia sigfrido ranucci
ATTUALITÀ

I sospetti di FdI su Report e Ranucci: «Un hacker per il telefono di Ghiglia?»

Di Alessandro D’Amato
report-garante-privacy
POLITICA

L’ira di FdI sui messaggi Meloni-Ghiglia: «Così Report ferisce la democrazia». E il Garante della Privacy replica alle accuse sui compensi

Di Ugo Milano