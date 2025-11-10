India, un’auto esplode vicino al Forte rosso di Delhi: almeno otto i morti – Il video

Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
10 Novembre 2025 - 16:35 Ugo Milano
Si indaga sulle cause della deflagrazione

È di otto morti e almeno tre feriti il bilancio delle vittime riportato dal Times of India per l’esplosione di un’auto a Dehli, in India, nelle vicinanze della stazione metro situata presso il Forte rosso della città. Le cause della deflagrazione non sono ancora chiare, ma le fiamme sviluppate hanno raggiunto almeno altri tre o quattro veicoli. Per questo motivo le autorità hanno dato ordine di elevare il livello di allerta per la sicurezza in tutta la zona, in particolare per quanto riguarda aree come i luoghi di culto. 

La dinamica dell’esplosione

Per sedare le fiamme e soccorrere i feriti sul posto sono giunte sette autopompe dei vigili del fuoco. Mentre sono in corso le indagini, all’agenzia Ani il Commissario della Polizia di Delhi Satish Golcha ha dichiarato: «Oggi, verso le 18:52, un veicolo a bassa velocità si è fermato al semaforo rosso. Si è verificata un’esplosione nel veicolo e, a causa dell’esplosione, anche i veicoli vicini sono stati danneggiati».

