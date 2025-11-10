Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ESTERIFilippineTifoniVideo

Tifone Fung-wong, le incredibili immagini del ponte in balia dei forti venti – Il video

10 Novembre 2025 - 15:50 Ugo Milano
embed
La struttura si trova nel comune di Camaligan, nella provincia di Camarines Sur nelle Filippine

Le immagini pubblicate sui social media il 9 novembre mostrano un ponte sospeso nel comune di Camaligan, nella provincia di Camarines Sur nelle Filippine, che oscilla violentemente sotto l’effetto di forti venti, prima dell’arrivo del tifone Fung-wong.

Oltre un milione di sfollati

Il tifone Fung-wong ha colpito oggi la parte nord-occidentale delle Filippine, provocando inondazioni e smottamenti, interruzioni di corrente in intere province, causando la morte di almeno otto persone e lo sfollamento di oltre 1,4 milioni di altre. Nella provincia settentrionale di Nueva Vizcaya, tre bambini sono morti in due frane separate e altri quattro sono rimasti feriti, ha riferito la polizia all’Associated Press. Secondo le autorità, un anziano è rimasto ucciso in una frana a Barlig, una città nella provincia settentrionale di Mountain. Un’altra frana nella città di Lubuagan, nella vicina provincia di Kalinga, ha ucciso due abitanti del villaggio e altri due risultano dispersi. Oltre 1,4 milioni di persone si sono trasferite in rifugi di emergenza o nelle case di parenti prima che il tifone raggiungesse la terraferma, e circa 318.000 sono nei centri di evacuazione. Secondo le previsioni Fung-wong si dirigerà ora a nord-ovest verso Taiwan. 

(video Fb Fronie Amador)

Articoli di ESTERI più letti
1.

Elon Musk festeggia il maxi-bonus da 1.000 miliardi ballando con i robot di Tesla – Il video

2.

Visti negati a obesi e diabetici: Trump e le nuove regole per i migranti, che non valgono per i più ricchi 

3.

Basi Usa in Italia, lo shutdown blocca gli stipendi di 2mila dipendenti. La soluzione della Farnesina

4.

Bufera alla Bbc, il documentario su Trump travolge i vertici: lasciano il direttore generale e l’ad news. «Commessi alcuni errori»: cosa succede

5.

Israele, l’ex avvocata dell’Idf, Yifat Tomer-Yerushalmi, avrebbe tentato il suicidio