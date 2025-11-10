Tifone Fung-wong, le incredibili immagini del ponte in balia dei forti venti – Il video

La struttura si trova nel comune di Camaligan, nella provincia di Camarines Sur nelle Filippine

Le immagini pubblicate sui social media il 9 novembre mostrano un ponte sospeso nel comune di Camaligan, nella provincia di Camarines Sur nelle Filippine, che oscilla violentemente sotto l’effetto di forti venti, prima dell’arrivo del tifone Fung-wong.

Oltre un milione di sfollati

Il tifone Fung-wong ha colpito oggi la parte nord-occidentale delle Filippine, provocando inondazioni e smottamenti, interruzioni di corrente in intere province, causando la morte di almeno otto persone e lo sfollamento di oltre 1,4 milioni di altre. Nella provincia settentrionale di Nueva Vizcaya, tre bambini sono morti in due frane separate e altri quattro sono rimasti feriti, ha riferito la polizia all’Associated Press. Secondo le autorità, un anziano è rimasto ucciso in una frana a Barlig, una città nella provincia settentrionale di Mountain. Un’altra frana nella città di Lubuagan, nella vicina provincia di Kalinga, ha ucciso due abitanti del villaggio e altri due risultano dispersi. Oltre 1,4 milioni di persone si sono trasferite in rifugi di emergenza o nelle case di parenti prima che il tifone raggiungesse la terraferma, e circa 318.000 sono nei centri di evacuazione. Secondo le previsioni Fung-wong si dirigerà ora a nord-ovest verso Taiwan.

(video Fb Fronie Amador)