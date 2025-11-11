Bimbo di 4 anni mangia biscotti fatti dallo zio ma si sente male e sviene, erano alla cannabis: arrestato il 30enne

Il bambino era stato portato d’urgenza in pronto soccorso. A svelare l’assunzione di sostanze cannabinoidi le analisi svolte in ospedale. L’uomo è accusato di detenzione, coltivazione e produzione di sostanza stupefacente

I biscotti nella credenza, con tanto di gocce di cioccolato, gli hanno fatto troppa gola. Sono bastati però pochi morsi a un bimbo di 4 anni per capire che quei dolci avevano qualche strano ingrediente: il piccolo si è improvvisamente sentito male e ha perso conoscenza. Dopo un sopralluogo, le forze dell’ordine hanno arrestato lo zio del bambino per detenzione, coltivazione e produzione di sostanza stupefacente oltre che per lesioni personali colpose. All’interno dei biscotti, infatti, era presente la cannabis, cresciuta e coltivata dallo stesso uomo. Il bimbo, come riporta il Corriere Fiorentino, starebbe già meglio.

Le analisi in pronto soccorso e la serra clandestina dello zio

È accaduto nella giornata di ieri, lunedì 10 novembre, ad Arezzo. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Donato, dove le analisi hanno rivelato una elevata presenza di sostanze cannabinoidi nelle urine e nel sangue del piccolo. La squadra mobile ha subito fatto scattare le indagini. Sarebbe stata la madre del piccolo, nel ricostruire la dinamica di quanto successo, a fare il nome dello zio del bambino e a indicarlo come il «mastro pasticcere» di quei biscotti. Dietro l’abitazione dell’uomo, 30enne incensurato, è stata rinvenuta una piccola serra dotata di lampade, ventilatori e fertilizzanti all’interno del quale l’uomo coltivava numerose piante di cannabis. All’interno della casa, poi, sono stati sequestrati circa 600 grammi di marijuana già trattata ed essiccata e altri 20 biscotti alla cannabis.