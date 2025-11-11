Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
ATTUALITÀArezzoBambiniCannabisDrogaInchiesteToscana

Bimbo di 4 anni mangia biscotti fatti dallo zio ma si sente male e sviene, erano alla cannabis: arrestato il 30enne

11 Novembre 2025 - 21:52 Alba Romano
embed
biscotti cannabis bambino sviene arezzo
biscotti cannabis bambino sviene arezzo
Il bambino era stato portato d’urgenza in pronto soccorso. A svelare l’assunzione di sostanze cannabinoidi le analisi svolte in ospedale. L’uomo è accusato di detenzione, coltivazione e produzione di sostanza stupefacente

I biscotti nella credenza, con tanto di gocce di cioccolato, gli hanno fatto troppa gola. Sono bastati però pochi morsi a un bimbo di 4 anni per capire che quei dolci avevano qualche strano ingrediente: il piccolo si è improvvisamente sentito male e ha perso conoscenza. Dopo un sopralluogo, le forze dell’ordine hanno arrestato lo zio del bambino per detenzione, coltivazione e produzione di sostanza stupefacente oltre che per lesioni personali colpose. All’interno dei biscotti, infatti, era presente la cannabis, cresciuta e coltivata dallo stesso uomo. Il bimbo, come riporta il Corriere Fiorentino, starebbe già meglio. 

Le analisi in pronto soccorso e la serra clandestina dello zio

È accaduto nella giornata di ieri, lunedì 10 novembre, ad Arezzo. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Donato, dove le analisi hanno rivelato una elevata presenza di sostanze cannabinoidi nelle urine e nel sangue del piccolo. La squadra mobile ha subito fatto scattare le indagini. Sarebbe stata la madre del piccolo, nel ricostruire la dinamica di quanto successo, a fare il nome dello zio del bambino e a indicarlo come il «mastro pasticcere» di quei biscotti. Dietro l’abitazione dell’uomo, 30enne incensurato, è stata rinvenuta una piccola serra dotata di lampade, ventilatori e fertilizzanti all’interno del quale l’uomo coltivava numerose piante di cannabis. All’interno della casa, poi, sono stati sequestrati circa 600 grammi di marijuana già trattata ed essiccata e altri 20 biscotti alla cannabis. 

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Non mi mancherete, ai colleghi dico “cercate altro”», la mail di un operaio prima di andarsene. L’azienda lo querela, ma il giudice gli dà ragione

2.

Trovato l’elicottero disperso tra Toscana e Marche: è distrutto e bruciato. A bordo c’erano l’imprenditore Mario Paglicci e Fulvio Casini

3.

Sesso con 14enni, la maestra assolta: «Sono stata con diversi, mi cercavano loro. Ero attratta dal loro sguardo»

4.

«Vi racconto lo sputo e il disprezzo verso noi ebrei della guardia svizzera in Vaticano»

5.

Garlasco, le minacce a Massimo Lovati e il rischio che l’inchiesta si allarghi. Il suo avvocato Fabrizio Gallo a Open: «Arriveranno altri indagati»

leggi anche
criminalità aumento italia minori stranieri
ATTUALITÀ

Il boom della criminalità in Italia: più furti, rapine, reati di droga. 6 arresti su 10 di stranieri

Di Alessandro D’Amato
autista suv
ATTUALITÀ

Incidente Torre del Greco, chi è l’autista di 28 anni che ha guidato il Suv finito contro l’agente Scarpati

Di Alba Romano
achille costacurta
CULTURA & SPETTACOLO

Achille Costacurta e il Tso, lo spaccio in pandemia e il carcere: «Quando ho visto piangere mio padre per la prima volta» – Il video

Di Ugo Milano