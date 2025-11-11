E Ursula von der Leyen crea gli 007 europei

La Commissione istituisce un nuovo organismo di intelligence. Che risponderà alla presidente

La Commissione europea ha avviato l’istituzione di un nuovo organismo di intelligence sotto la presidenza di Ursula von der Leyen. L’organo avrebbe la funzione di migliorare l’uso delle informazioni raccolte dalle agenzie di spionaggio nazionali. Lo riporta il Financial Times. L’unità, che sarà costituita all’interno del Segretariato generale della Commissione, prevede di assumere funzionari provenienti da tutta la comunità di intelligence dell’Ue. E poi di raccogliere informazioni per scopi comuni, hanno affermato quattro persone informate sui piani.

Il piano

L’iniziativa è costeggiata da alti funzionari del servizio diplomatico dell’Ue che sovrintende al Centro di situazione e intelligence (Intcen) dell’Unione. I quali temono che possa duplicare il ruolo dell’unità e minacciarne il futuro, hanno aggiunto le fonti. Il piano non è stato formalmente comunicato a tutti i 27 Stati membri dell’Ue, ma l’organismo mira a impiegare funzionari distaccati dalle agenzie di intelligence nazionali. Un portavoce della Commissione ha dichiarato al Financial Times che sta «esaminando come rafforzare le proprie capacità di sicurezza e intelligence. Nell’ambito di questo approccio si sta valutando la creazione di una cellula dedicata all’interno» del Segretariato generale.

La commissione

«Il concetto è in fase di sviluppo e le discussioni sono in corso. Non è stata fissata una tempistica specifica», hanno affermato le fonti, aggiungendo che “si baserà sulle competenze esistenti all’interno della Commissione e collaborerà strettamente con i rispettivi servizi del Servizio europeo per l’azione esterna».