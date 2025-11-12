Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
Arezzo, bimbo di due anni muore soffocato all’asilo nido

12 Novembre 2025 - 14:47 Alba Romano
asilo nido morto soffocato
Il piccolo sarebbe rimasto incastrato con il giubbotto a un albero, durante un momento di gioco in giardino

Un bambino di appena due anni è morto stamane nel cortile di un asilo nido a Soci, frazione del comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Secondo i primi rilievi il piccolo sarebbe impigliato impigliato con il giubbotto a un albero, durante un momento di gioco all’aperto. Il personale scolastico, accortosi immediatamente dell’accaduto, ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso Pegaso, ma tutti i tentativi di rianimare il piccolo sono stati purtroppo vani.

Sulla vicenda indagano i carabinieri

Il bambino sarebbe entrato subito in arresto cardiocircolatorio e ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari è stato nullo. I carabinieri indagano sulla vicenda e stanno cercando di chiarire con precisione la dinamica della tragedia. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto.

(foto Dick Saunders su Unsplash)

