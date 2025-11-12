Caiata (FdI) ad Appendino: Tutti facciamo sesso, non è esclusiva di quella parte del Parlamento – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2025 Il deputato di FdI Salvatore Caiata risponde ala collega del M5s Chiara Appendino, che durante la discussione sul Ddl Valditara a proposito dell'educazione sessuale aveva dichiarato: "Colleghi, ve lo dico con estremo rispetto: se qualcuno di voi ha paura del sesso provi a superarla anziché a trasmetterla agli altri. Il sesso è naturale, tutti lo facciamo, io faccio sesso e non mi vergogno di dirlo anche qui in quest’aula. So bene che arriveranno commenti sessisti, battutine, insulti, risatine. Perché succede sempre, quando una donna rivendica la propria libertà". Caiata ha chiuso il suo intervento dicendo: "Tutti facciamo sesso, non è esclusiva di quella parte del Parlamento" Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev