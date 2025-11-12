Calenda mostra tatuaggio con tridente Ucraina: Hanno disperato bisogno di sostegno – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2025 "Gli ucraini hanno un disperato bisogno di sostegno, è una battaglia di libertà. La cosa che mi ha colpito è che il mio gesto, trascurabile, è andato su tutti i giornali. Anche la reazione dell'ambasciata russa fa capire quanto siano preoccupati di tutto ciò che dimostra solidarietà all'Ucraina". Così Carlo Calenda, intervistato dall'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev