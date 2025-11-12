Rocco Casalino dirigerà il giornale web di Andrea Iervolino

L'imprenditore ciociaro dietro il progetto dell'ex capo della comunicazione M5s

Rocco Casalino sarà direttore di un giornale web di Andrea Iervolino. Il produttore cinematografico finito sotto inchiesta per il tax credit nel cinema. Iervolino, ricorda Repubblica, negli anni ha prodotto film sulle figure importanti italiani: da Ferrari a Maserati, da Lamborghini a Bocelli, con nomi importanti dello star system come Al Pacino e Antony Hopkins. Originario della Ciociaria, è stato socio e compagno di vita di Monika Bacardi, una delle eredi dell’impero del rum.

Iervolino e Casalino

Iervolino sta girando un film su Trump. E dice che il mondo cinematografico in Italia è pieno di pregiudizi perché «se non la pensi con il cuore a sinistra sei solo un fascista». Ha rivelato di aver avuto un figlio grazie alla maternità surrogata, «concepito con un’amica, come fanno molte persone, anche più note di me». Senza curarsi che, grazie al governo Meloni, la sua paternità è diventata un reato. Il giornale sarà nuovo e non se ne acquisirà uno online.

Intanto, ospite di Lilli Gruber, Casalino ha parlato molto bene di Giuseppe Conte. E ha lasciato intendere che il leader del Movimento cinque stelle punta tutte le sue carte sulla candidatura a palazzo Chigi al posto di Elly Schlein. «Conte può far crescere il movimento oltre quel 13 per cento dei sondaggi e ha ottime possibilità di poter competere contro Giorgia Meloni». Schlein invece, pur essendo capace, «ha spostato troppo a sinistra il Partito democratico», che infatti «non cresce più, è arrivato al suo massimo».