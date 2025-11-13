Una rovesciata nella bufera: lo spettacolare gol segnato nella finale del campionato canadese – Il video

Sotto una nevicata incessante i calciatori dell'Atlético Ottawa hanno conquistato il primo titolo della loro storia

Che sia un campo da calcio lo si intuisce solo dalle bandierine agli angoli. Il resto è ammantato di bianco. Si gioca, o meglio si prova a giocare, la finale della Canadian Premier League, il campionato di calcio canadese che inizia ad aprile e finisce poco prima dell’inverno. A disputarsi il titolo sono l’Atlético Ottawa, squadra della capitale, e il Cavalry Fc di Calgary, campione in carica. Solo ai supplementari arriva il gol del 2-1 che conferisce a Ottawa il primo titolo della sua storia. Ma al di là del risultato quello che resterà di questa partita è il primo gol della squadra di casa, segnato con una spettacolare rovesciata sotto un’incessante nevicata.

Questa è la finale della Canadian Premier League — un gol in rovesciata in mezzo a una bufera di neve. Letteralmente, non c'è niente di più canadese di questo. pic.twitter.com/DmR7tdmDCE — ANTONIO (@blusewillis2) November 12, 2025

Lo scenario della finale

Il termometro segna -5 gradi e la neve continua a scendere. Copre il campo, lo stadio, il pubblico, gli operatori, i calciatori stessi. In tanti altri Paesi in queste condizioni non si giocherebbe mai, ma considerato il clima canadese di metà novembre non avrebbe senso rimandare la partita, che viene semplicemente posticipata per permettere a decine di addetti armati di pale e spazzaneve di intervenire per liberare il campo. Anche alcuni calciatori contribuiscono a rendere praticabile il terreno di gioco. A rendere lo scenario ancora più surreale, gli altoparlanti dello stadio invitano i tifosi infreddoliti a non lanciare palle di neve sul campo.

Un gol da cineteca

Il Cavalry Fc passa in vantaggio al 32′ con il gol segnato su rigore da Fraser Aird, ma il vantaggio dura poco. Al minuto 40 Dos Santos batte un corner per Ottawa: sgombra l’angolo dalla neve, sistema il pallone e alza un braccio per chiamare i compagni che vede appena. La palla viene colpita, esce dall’area di rigore sfilando nella coltre di neve. Poi qualcuno la ributta nella mischia e, dopo qualche rimpallo, finisce a portata del messicano David Rodriguez. Il giocatore si coordina e calcia in rovesciata sotto la traversa. «È il gol più incredibile nella storia del campionato!», esplode il telecronista. La marcatura della vittoria arriverà più tardi, al 106′, sempre per opera di Rodriguez. La storia del club è stata fatta, ma c’è qualcosa di più. Quel primo gol, segnato in quelle condizioni, non si rivedrà presto.