Mantova, un elicottero precipita nei campi a causa della nebbia: morto il pilota di 56 anni

14 Novembre 2025 - 12:38 Alba Romano
I carabinieri sono al lavoro per accertare le cause dell'incidente

Un elicottero è precipitato nella mattinata di oggi, venerdì 14 novembre, nella campagne di Casalromano, nel Mantovano. Lo rende noto Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, secondo cui l’incidente si è verificato alle 10:40. Il pilota dell’elicottero, un uomo di 56 anni, ha perso la vita nello schianto. Secondo le prime ricostruzioni, è stato sbalzato fuori dal velivolo e i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso.

Morto il pilota

A dare l’allarme è stato un agricoltore, che ha visto il velivolo schiantarsi al suolo. Sul posto, insieme ai sanitari, stanno operando anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Nella zona vengono riferite condizioni di scarsa visibilità a causa della fitta nebbia. I pompieri di Mantova stanno lavorando per la messa in sicurezza e le verifiche tecniche. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incidente.

