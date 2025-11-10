Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ATTUALITÀElicotteriInchiesteMarcheToscana

Elicottero disperso tra Toscana e Marche, a bordo l’imprenditore Mario Paglicci e Fulvio Casini. Ricerche ancora in corso

10 Novembre 2025 - 09:12 Ugo Milano
embed
A lanciare l'allarme era stata la figlia di uno dei due, dopo una telefonata del padre che si era detto impaurito mentre era in volo

Sono ore di angoscia per le famiglie di Mario Paglicci, imprenditore orafo di Arezzo, e Fulvio Casini, originario di Sinalunga (Siena), i due uomini a bordo dell’elicottero civile di cui si sono perse le tracce dal pomeriggio di ieri. Il velivolo, un Augusta Westland 109, sarebbe precipitato in un’area impervia al confine tra le province di Arezzo e Pesaro-Urbino, nella zona dell’Alpe della Luna. «Ringrazio tutte le squadre impegnate da ore sul territorio», ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, confermando l’identità dei dispersi e la prosecuzione delle ricerche.

Le ricerche

Le operazioni di ricerca dei dispersi sono partite subito dopo la segnalazione di emergenza e sono andate avanti per tutta la notte, coordinate dal sistema regionale di soccorso. Tuttora, sono in corso. In campo oltre 35 tecnici del soccorso alpino e speleologico delle Marche e una quindicina del soccorso alpino toscano, supportati da unità cinofile e droni. Sul posto anche i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, la protezione civile e i militari del soccorso alpino della guardia di finanza. Dalla serata di ieri si sono aggiunti anche gli elicotteri dell’aeronautica militare, dell’esercito e dei vigili del fuoco, costretti però a sospendere i voli per le condizioni meteo avverse. Durante la notte le squadre hanno continuato a battere la zona via terra, servendosi di droni e termocamere.

Cos’è successo

Secondo una prima ricostruzione, Paglicci e Casini si erano fermati a pranzo al Lido Nicelli di Venezia prima di decollare intorno alle 15. L’allarme sarebbe stato lanciato dalla figlia di uno dei due, dopo una telefonata del padre che si era detto impaurito mentre era in volo. Quando i tentativi di ricontattarli sono falliti, la donna ha chiamato le forze dell’ordine, dando il via alle ricerche.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garante della Privacy-Report, il nuovo scontro è sugli occhiali Meta: «Non mandi in onda il servizio». Ranucci replica: «Andiamo avanti»

2.

Report e lo scontro con il Garante della Privacy che si ingrossa. «La Corte del conti ci ha già chiesto informazioni»

3.

Sesso con 14enni, la maestra assolta: «Sono stata con diversi, mi cercavano loro. Ero attratta dal loro sguardo»

4.

Turista violentata in centro a Firenze, passante sente urlare e dà l’allarme: arrestati due uomini per stupro di gruppo

5.

Prova il sorpasso con la doppia linea continua, ma si schianta contro un furgoncino: salgono a tre i morti del frontale sulla tangenziale di Bergamo

leggi anche
overtourism everest
ESTERI

Soccorsi decuplicati e scalatori improvvisati, come l’overtourism colpisce anche l’Everest: «Sta diventando turismo alpinistico di lusso»

Di Ugo Milano
Allen bimbo ritrovato Latte Ventimiglia
ATTUALITÀ

I droni, gli elicotteri, le canzoncine dal megafono: così Allen è stato ritrovato nel bosco. «Ha alzato un braccio tra i roveti, era lui»

Di Diego Messini
elicottero anti-incendio
ATTUALITÀ

L’Italia brucia ma gli elicotteri anti-incendio sono fermi «per burocrazia»: il caso degli Erickson S64F

Di Cecilia Dardana
ATTUALITÀ

Chi è Giorgio Oliva, l’imprenditore dell’elicottero parcheggiato in montagna per sciare: l’amico morto nell’incidente e il processo per omicidio

Di Ugo Milano
madonna campiglio elicottero sci multa imprenditore bresciano
ATTUALITÀ

Dolomiti, parcheggia l’elicottero vicino alle piste e va a sciare: multa da 2mila euro per un imprenditore

Di Ugo Milano