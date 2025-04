Chi è Giorgio Oliva, l’imprenditore dell’elicottero parcheggiato in montagna per sciare: l’amico morto nell’incidente e il processo per omicidio

Nel 2020 l'imprenditore aveva tentato un'altra capatina in elicottero sulle piste. Ma il volo si trasformò in una tragedia nella quale perse la vita un suo amico e collega

È atterrato con nonchalance Giorgio Bortolo Oliva, l’imprenditore bresciano che giovedì si è presentato in elicottero sulle piste da sci di Madonna di Campiglio, in Trentino. Una leggerezza d’animo – «sono molto impegnato al lavoro ma ho una gran voglia di sciare», ha dichiarato ai Carabinieri, attoniti di fronte al velivolo posatosi a 2.400 metri di quota – che potrebbe essere dovuta all’esperienza in situazioni simili. L’imprenditore, infatti, non è nuovo a rischiosi voli in alta quota. In particolare, nel 2020, uno di essi si è trasformato in una tragedia. Giorgio Bortolo Oliva è stato identificato giovedì scorso mentre sciava ed è stato sanzionato con una multa di 2 mila euro per aver violato il divieto vigente in Trentino Alto Adige di atterrare oltre i 1.600 metri di altitudine.

Lo schianto in elicottero in Valle d’Aosta

Ma Oliva era già salito alle cronache nel 2020. Il 25 ottobre di quell’anno si trovava assieme a un amico a bordo di un elicottero precipitato in una zona impervia nei pressi dei laghi delle Cime Bianche, a circa 3 mila metri di quota in Valle d’Aosta. In quell’incidente, verificatosi mentre i due si recavano sulle piste al confine con la Svizzera, perse la vita Alfredo Buda, 59 anni, manager della Iro Spa di Odolo, in provincia di Brescia. Per quei fatti, Oliva, anche lui di Odolo, era stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio colposo. L’imprenditore che oggi ha 66 anni, ha patteggiato il 1° febbraio 2023 8 mesi di reclusione con pena sospesa. Secondo la procura di Aosta – citata da Aosta Sera – quel giorno del 2020, non c’erano le condizioni per volare.