Garlasco, l’avvocata: «Alberto Stasi parla ancora di Chiara Poggi, ma sa che è pericoloso»

La legale a Ore14: «Mio errore? Aver sottovalutato l'aspetto mediatico. Alberto è stato condannato prima dall'opinione pubblica»

Alberto Stasi è l’unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. Sta scontando 16 anni di carcere, nel 2031, probabilmente sarà un uomo libero. Oggi la sua avvocata Giada Bocellari spiega che la morte della sua allora ragazza non l’ha mai lasciato. «Parla mai di Chiara? Alberto ne ha parlato spesso e ancora oggi lo fa, ma sa che è pericoloso per lui», ha dichiarato la legale a Ore14, trasmissione Rai. «Qualsiasi cosa dica su Chiara – ha aggiunto – potrebbe essere interpretata in maniera negativa».



A Ore14 sera l’avvocato Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, ci racconta chi è davvero l’uomo che è in carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007. pic.twitter.com/jNnq7vWTXs — ore14rai2 (@ore14rai2) November 14, 2025

«L’errore? Si sono innamorati della tesi del fidanzato»

Bocellari ha conosciuto Stasi quando era «una giovane praticante nello studio Giarda, il primo difensore». Descrive il ragazzo come una persona «intelligente, lucida, orientata, razionale, consapevole, dotato di molta resilienza e tanta forza interiore, tanti valori che gli hanno consentito di affrontare la fase dei processi e il carcere». «L’errore più macroscopico degli inquirenti – ha sostenuto la legale – è che si sono innamorati della tesi del fidanzato assassino e si sono fermati lì, trascurando e non approfondendo altre strade. Mio errore? Aver sottovalutato l’aspetto mediatico del caso. Ho sempre ritenuto, e ancora oggi lo penso, che i processi si fanno nelle aule dei tribunali, ma basta pensare a tutte le foto durante il processo che lo ritraevano con ‘gli occhi di ghiaccio’, Alberto è stato condannato prima dall’opinione pubblica».