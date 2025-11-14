Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJeffrey Epstein
ATTUALITÀChiara PoggiDelitto di GarlascoRaiTv

Garlasco, l’avvocata: «Alberto Stasi parla ancora di Chiara Poggi, ma sa che è pericoloso»

14 Novembre 2025 - 13:59 Alba Romano
embed
giada bocellari
giada bocellari
La legale a Ore14: «Mio errore? Aver sottovalutato l'aspetto mediatico. Alberto è stato condannato prima dall'opinione pubblica»

Alberto Stasi è l’unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. Sta scontando 16 anni di carcere, nel 2031, probabilmente sarà un uomo libero. Oggi la sua avvocata Giada Bocellari spiega che la morte della sua allora ragazza non l’ha mai lasciato. «Parla mai di Chiara? Alberto ne ha parlato spesso e ancora oggi lo fa, ma sa che è pericoloso per lui», ha dichiarato la legale a Ore14, trasmissione Rai. «Qualsiasi cosa dica su Chiara – ha aggiunto – potrebbe essere interpretata in maniera negativa».

«L’errore? Si sono innamorati della tesi del fidanzato»

Bocellari ha conosciuto Stasi quando era «una giovane praticante nello studio Giarda, il primo difensore». Descrive il ragazzo come una persona «intelligente, lucida, orientata, razionale, consapevole, dotato di molta resilienza e tanta forza interiore, tanti valori che gli hanno consentito di affrontare la fase dei processi e il carcere». «L’errore più macroscopico degli inquirenti – ha sostenuto la legale – è che si sono innamorati della tesi del fidanzato assassino e si sono fermati lì, trascurando e non approfondendo altre strade. Mio errore? Aver sottovalutato l’aspetto mediatico del caso. Ho sempre ritenuto, e ancora oggi lo penso, che i processi si fanno nelle aule dei tribunali, ma basta pensare a tutte le foto durante il processo che lo ritraevano con ‘gli occhi di ghiaccio’, Alberto è stato condannato prima dall’opinione pubblica».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Dal laccio della felpa impigliato alla maestra in crisi d’ansia: cos’è successo all’asilo di Arezzo dove è morto il bimbo di 2 anni

2.

Simone Cicalone, lo YouTuber che filma i borseggiatori aggredito in metro a Roma: «In dieci contro uno, infami»

3.

Scivola sulla scalinata e manda in frantumi la vetrata di Mario Sironi, la figuraccia dell’assessore sardo al ministero del Made in Italy – La foto

4.

La bambina rom dell’incidente di Milano è senza genitori

5.

Garlasco, Massimo Lovati a Open: «Non ce la faccio più. Venditti? Un grimaldello per un’inchiesta più ampia». E il suo legale nega di aver rimesso il mandato

leggi anche
massimo lovati garlasco sentito procura
ATTUALITÀ

Garlasco, Massimo Lovati convocato in procura: «Non è indagato». Sul caso di corruzione sentiti anche gli altri ex legali di Andrea Sempio – Il video

Di Alba Romano
chiara poggi marco poggi delitto garlasco andrea sempio
ATTUALITÀ

Garlasco, le impronte sulla porta del garage sono di Marco Poggi. Quelle di Chiara e di un carabiniere trovate sui cereali e sulla porta d’ingresso

Di Filippo di Chio
massimo lovati fabrizio gallo
ATTUALITÀ

Garlasco, le minacce a Massimo Lovati e il rischio che l’inchiesta si allarghi. Il suo avvocato Fabrizio Gallo a Open: «Arriveranno altri indagati»

Di Cecilia Dardana