Cannes, minaccia di far esplodere la sinagoga, arrestato. L’annuncio: «Comprerò l’esplosivo a Marsiglia, mi daranno 10 chili» – Il video

17 Novembre 2025 - 19:16 Stefania Carboni
La minaccia su un video lanciato sui social. L'arresto grazie alla segnalazione del sindaco David Lisnard

Un uomo è stato arrestato in Francia dopo aver minacciato sui social di far esplodere la sinagoga di Cannes. Lo rende noto Le Figaro. «Farò saltare in aria la sinagoga di Cannes», ha dichiarato l’uomo in un estratto di un video trasmesso in diretta sui social media. Il sindaco della città francese, David Lisnard, ha dichiarato di aver immediatamente allertato la polizia e l’uomo, che risiede a Le Cannet, un comune vicino, è stato arrestato.

Il video: «Comprerò l’esplosivo a Marsiglia, mi daranno 10 chili e la faccio saltare in aria»

«Comprerò 5000 euro di C4 a Marsiglia, mi daranno 10 chili e farò saltare in aria la sinagoga!», aveva dichiarato l’uomo in una diretta streaming che stava girando sui social da qualche ora.

