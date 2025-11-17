Cannes, minaccia di far esplodere la sinagoga, arrestato. L’annuncio: «Comprerò l’esplosivo a Marsiglia, mi daranno 10 chili» – Il video

La minaccia su un video lanciato sui social. L'arresto grazie alla segnalazione del sindaco David Lisnard

Un uomo è stato arrestato in Francia dopo aver minacciato sui social di far esplodere la sinagoga di Cannes. Lo rende noto Le Figaro. «Farò saltare in aria la sinagoga di Cannes», ha dichiarato l’uomo in un estratto di un video trasmesso in diretta sui social media. Il sindaco della città francese, David Lisnard, ha dichiarato di aver immediatamente allertato la polizia e l’uomo, che risiede a Le Cannet, un comune vicino, è stato arrestato.

J’ai immédiatement alerté les autorités de police et vous informe que l’individu en question, domicilié dans une commune voisine, vient d’être interpellé. Il est actuellement en garde à vue. Je salue la prompte efficacité des forces de l’ordre. https://t.co/2zfrx2NuZH — David Lisnard (@davidlisnard) November 17, 2025

Il video: «Comprerò l’esplosivo a Marsiglia, mi daranno 10 chili e la faccio saltare in aria»

«Comprerò 5000 euro di C4 a Marsiglia, mi daranno 10 chili e farò saltare in aria la sinagoga!», aveva dichiarato l’uomo in una diretta streaming che stava girando sui social da qualche ora.