Caso Epstein: la Casa Bianca non ha mai detto che le email parlavano di “un altro Donald Trump”

La falsa dichiarazione, attribuita a Karoline Leavitt, hanno origine da un sito satirico

Secondo un’immagine che circola sui social, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, avrebbe commentato alcune email attribuite a Jeffrey Epstein sostenendo che quest’ultimo non si riferisse all’attuale presidente americano, ma a “un altro Donald Trump”. Si tratta di una dichiarazione falsa e mai pronunciata, nata da un contenuto satirico poi rilanciato senza contesto.

Per chi ha fretta

Non esiste alcuna dichiarazione del genere fornita da Karoline Leavitt.

La frase proviene dal sito satirico “NewsThump“.

L’immagine che circola online risulta tagliata, togliendo il riferimento al sito satirico.

Analisi

L’immagine, che riporta la citazione in inglese, viene così condivisa in italiano:

Karoline Leavitt (portavoce della Casa Bianca) ha detto: “Jeffry Epstein parlava di un Donald Trump diverso (non del presidente)”

Lo ha detto veramente. Io non commento. Giudicate voi con il vostro buon senso.

L’origine dell’immagine con la falsa citazione

La presunta dichiarazione non compare in alcun comunicato, trascrizione o conferenza stampa. Allo stesso tempo, un intervento del genere non viene in alcun modo riportato da media nazionali o internazionali. La frase nasce da un articolo pubblicato da “NewsThump“, un sito che definisce apertamente la propria produzione come satirica.

La pagina Facebook del sito è categorizzata come “Satira/parodia”.

L’immagine “originale”

Richard Smith, responsabile del sito, ha confermato ai colleghi di Snopes che l’articolo è di carattere satirico e che l’immagine utilizzata per il post è stata ottenuta tramite una combinazione di strumenti di Intelligenza Artificiale (probabilmente per generare la falsa citazione) e Photoshop (per l’impaginazione). L’originale, inoltre, riportava la firma del sito “NewsTrump“, contrariamente a quella che circola online con la falsa narrazione.

Conclusioni

La frase attribuita a Karoline Leavitt secondo cui Epstein avrebbe parlato di “un Donald Trump diverso” è falsa. La falsa citazione ha origine da un sito satirico noto come “NewsThump“.

