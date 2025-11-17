Il giovane tedesco e l’anziana che voleva salvare: chi sono i due dispersi delle frana di Cormons. Le sue immagini prima di sparire – Il video

Quirin Kunhert si era trasferito a Cormons dalla Germania. Con sua moglie gestisce un negozio enogastronomico in paese. Il suo ultimo gesto prima di risultare tra i dispersi della frana nel Goriziano

Sono un 32enne tedesco, Quirin Kuhnert, e una signora di 83 anni, Guerrina Skocaj, le due persone ancora disperse dopo la frana che alle 5 del mattino si è abbattuta su tre abitazioni di Brazzano di Cormons (Gorizia). La frana si è staccata da una collina vicino all’abitato e il fango si è riversato sulle case, inghiottendole. È in questa circostanza che Kunhert, originario di Monaco, sarebbe stato travolto, mentre cercava di raggiungere l’anziana per avvertirla del pericolo e portarla via dalla sua abitazione. Di entrambi si sono perse le tracce. Mentre proseguono le ricerche, la Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia ha aggiornato l’allerta meteo in vigore, prolungandola di altre 24 ore e alzandola di livello, da giallo ad arancione.

Il video del maltempo poco prima della frana

Secondo le prima ricostruzioni, Kunhert, che gestisce una enogastronomia nel paese, era già uscito dalla propria abitazione, assieme alla moglie, rimasta illesa, ma è risalito per andare ad avvisare l’anziana. Nella notte, poco prima delle 3, l’uomo aveva girato un video, poi postato sui social, in cui riprendeva gli effetti del maltempo davanti alla sua abitazione. Nel video si vede un fiume di fango riversarsi tra la chiesa e l’abitazione di Kunhert. «L’altra persona dispersa è una nostra parente – ha fatto sapere una donna del paese -. Da quanto ci hanno riferito, Quirin, che era uscito precauzionalmente di casa assieme alla moglie, ha cercato di svegliarla perché si udiva il rumore del cancello della sua abitazione che era stato sradicato dalla frana. Purtroppo, lungo il breve tragitto è stato inghiottito dal fango ed è venuto giù tutto».

Un ferito estratto dalle macerie

Una terza persona è stata estratta viva dalle macerie. Si tratta di un uomo, un anziano residente in una casa adiacente, che ha riportato una frattura del femore ed è rimasto sepolto a lungo prima di essere estratto dai soccorritori. Per questo motivo l’arto è rimasto per molto tempo immobilizzato sotto una forte pressione e il quadro sanitario è ancora tenuto sotto controllo.