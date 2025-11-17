La chef Antonia Klugmann disperata per il ristorante allagato, l’ex giudice di Masterchef: «Non è arrivato nessuno ad aiutarci» – Il video

È la seconda volta in meno di due anni che il locale «L'Argine a Vencò» nel Goriziano si allaga. Lo sconforto dell'ex giudice di Masterchef che ha dovuto evacuare clienti e personale

Il maltempo non ha pietà per nessuno e così, tra scantinati, abitazioni e garage, anche un ristorante stellato è finito sott’acqua. Si tratta di “L’Argine a Vencò“, il locale di Dolegna del Collio (Gorizia) che dalle 22 di ieri sera è ostaggio del fango e dell’acqua. Titolare e chef del ristorante, che vanta anche una stella assegnata dalla prestigiosa Guida Michelin, è Antonia Klugmann, nota per il ruolo di giudice nella settima edizione di Masterchef Italia. «Ci siamo ritrovati circondati dall’acqua e abbiamo dovuto evacuare personale e clienti – racconta su Instagram la sorella Vittoria, direttrice dell’azienda composta dal ristorante e da un B&B -. Stiamo ancora aspettando dei sacchi di sabbia per mettere per quanto possibile in sicurezza la struttura. Tutto il ristorante è allagato come anche tutte le camere che si trovano al piano terra».

Le precipitazioni nella notte

Una storia Instagram postata dalla chef ieri sera testimonia l’inizio di una serata di lavoro come le altre. Dopo qualche ora, però, la situazione è precipitata. Il ristorante è stato raggiunto dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Friuli-Venezia Giulia, in modo particolare nella provincia di Gorizia, con epicentro a Brazzano di Cormons, dove un’abitazione è stata travolta da una colata di fango e sono in corso le ricerche di due dispersi. Nelle prime ore del mattino, Klugmann ha postato alcuni video dal ristorante invaso dall’acqua. Poche, lapidarie, frasi rendono l’idea dei danni: «Siamo sott’acqua da stanotte. Ancora non è arrivato nessuno. Tutto sotto l’acqua. La campagna è un lago. Frighi e celle spente. Le stanze appena sistemate sono di nuovo completamente rovinate».

La seconda alluvione in un anno e mezzo

Poco più tardi un altro video riprende Klugmann nel ristorante allagato. Questa volta senza didascalie, bastano le immagini. Al Corriere della Sera ha raccontato il suo stato d’animo in queste ore: «Ieri sera l’acqua si è alzata in modo sospetto, abbiamo chiamato i Vigili del fuoco che hanno evacuato i clienti e i dipendenti attorno all’1 di notte. Ma poi nessuno è tornato a darmi una mano, il piano terra è rimasto allagato tutta la notte, ora è pieno di fango. Un disastro: più resta così, più si rovinerà. La fatica di una vita buttata… Senza contare che anche frigo e congelatore sono staccati da stanotte, un bel danno pure quello». Un anno e mezzo fa il ristorante era stato vittima di un’alluvione e solo da una settimana aveva riaperto le sale danneggiate in quell’occasione. Ora Klugmann lancia una richiesta: Ho bisogno di aiuto, di sacchi… so che in zona ci sono anche dispersi, prego la Protezione civile di arrivare il prima possibile».