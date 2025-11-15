Genova sotto il nubifragio: dispersi tre giovani escursionisti. Crolla un muraglione sulle auto, esondato il rio Fegino – I video

Al momento i corsi d’acqua sarebbero al di sotto del livello di guardia, ma la rete idrica fatica a reggere il sovraccarico

Diversi voli cancellati o dirottati, auto ribaltate e travolte da pezzi di massi che si sono staccati da un muraglione. A Genova è già iniziata la conta dei danni, mentre una pioggia incessante continua ad abbattersi sul capoluogo ligure e sull’intera Regione. Ai Piani di Praglia risultano dispersi tre giovani escursionisti. Sul posto sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco nelle ricerche, rese complesse dalla zona particolarmente impervia. Restano ancora da chiarire le circostanze della scomparsa: i tre ragazzi erano saliti sulle alture dalla tarda mattinata e di loro non si hanno più notizie. Nel pomeriggio sono stati registrati cinque episodi di trombe d’aria marine, che hanno raggiunto la terraferma a Genova Pegli investendo camioncini, trascinando container del porto e mandando vetri in frantumi. Al momento non risultano feriti, ma molti Comuni stanno chiedendo ai cittadini di limitare al massimo la circolazione. Dalla tarda mattinata si registrano i primi allagamenti, che sono causati dalla stazionarietà delle piogge e non dall’esondazione dei principali corsi d’acqua che, per il momento, rimangono stabili al di sotto del livello di guardia.

Le piogge insistenti: 24 centimetri in 6 ore, tombini in sovraccarico

Sono almeno 10 i centimetri di acqua caduti nella Regione nelle ultime sei ore, con picchi che raggiungono i 24 centimetri a Settepani. «Al momento, malgrado le forti cumulate di precipitazioni registrate nelle scorse ore sul ponente comunale, il livello dei principali corsi d’acqua (Leira, Cerusa, Varenna, Branega, San Pietro) rimane al di sotto delle soglie idrometriche di guardia», ha comunicato il comune di Genova. Nel frattempo sono stati chiusi tutti i sottopassi e pattuglie di polizia, con il supporto di squadre dei vigili del fuoco, hanno istituito una serie di presidi. La difficoltà maggiore al momento sarebbe nello smaltimento delle acque tramite la rete dei tombini, in sovraccarico da ore.

Muraglione crolla a Pegli, macchine distrutte

A Genova Pegli è crollato un pezzo di muraglione in via Nicoloso da Recco. Non sono rimaste coinvolte persone, ma alcune auto parcheggiate sono state schiacciate e severamente danneggiate. Nella zona è stata interrotta la distribuzione di gas ed elettricità in attesa che la strada fosse messa in sicurezza.