Sfondano la vetrina di Louis Vuitton in centro a Roma, l’assalto di notte al magazzino: caccia ai ladri in fuga

Il colpo sarebbe avvenuto all’1.30 di notte. Sul posto le forze dell’ordine e la Scientifica, che sta ultimando tutti i rilievi del caso

L’auto si è piantata a tutta velocità nella vetrina del negozio di Louis Vuitton in via Mario dei Fiori, nel pieno centro di Roma, mandandola in frantumi. I malviventi sono entrati, hanno sottratto dal negozio della maison di lusso tutto quello che potevano afferrare e poi sono sgommati via nella notte. Sul posto si trovano gli agenti del commissariato Ponte Milvio e la Scientifica.

Il colpo al negozio e il bottino

Il colpo nel negozio della casa di moda è avvenuto intorno all’1.30 di notte. I tre ladri – a volto coperto – avrebbero prima usato la loro auto come ariete, sfondando la vetrina del negozio. Poi avrebbero forzato la saracinesca del magazzino all’angolo con via Condotti, per poi entrare al suo interno. Non è ancora stato quantificato il bottino sottratto alla maison, sicuramente di diverse migliaia di euro. Gli investigatori stanno passando in rassegna le telecamere di videosorveglianza della zona, cercando dettagli che potrebbero aiutarli nell’identificazione dei malviventi.