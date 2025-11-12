Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
Simone Cicalone, lo YouTuber che filma i borseggiatori aggredito in metro a Roma: «In dieci contro uno, infami»

12 Novembre 2025 - 20:59 Ugo Milano
L'ex pugile è stato aggredito nei pressi della fermata Ottaviano, a pochi passi da San Pietro. Indagini in corso

Brutta disavventura per il popolare YouTuber ed ex pugile Simone Cicalone, noto per i suoi video-denuncia sui borseggiatori nelle metropolitane di Roma. L’uomo è stato aggredito nei pressi della fermata metro Ottaviano, a pochi passi da San Pietro. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di almeno dieci persone avrebbe circondato e picchiato Cicalone, per poi darsi alla fuga. A denunciare l’accaduto è stato lo stesso YouTuber attraverso il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato alcune storie in cui commenta l’episodio: «In dieci contro uno, di spalle, infami», ha scritto.

Le indagini e i precedenti

Cicalone è stato soccorso dal personale del 118 con l’assistenza della vigilanza presente in zona. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili. Non si tratta del primo episodio di violenza nei confronti dello YouTuber: già lo scorso anno Cicalone aveva denunciato un’aggressione subita sempre all’interno della metropolitana della Capitale.

