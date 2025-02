Roma, scatta la sorveglianza speciale per Ostacoloman, l’uomo-albero che terrorizza gli abitanti di Balduina

Vestito di stracci e fogliame, alcune volte nudo, il 47enne ucraino era diventato l'incubo dei cittadini nella zona. Ora, dopo condanne varie per reati che vanno da lesioni e danneggiamenti rischia l'arresto

Lo hanno chiamato “Ostacoloman” o anche “uomo albero”: è un 47enne ucraino che per mesi, vestito di stracci e fogliame, alcune volte nudo, ha terrorizzato gli abitanti della Balduina a Roma, spesso aggredendoli di sera. Ora il Tribunale di Sorveglianza con un decreto emesso su proposta del Questore di Roma ha disposto il divieto di soggiorno per lui nella Capitale. In caso di violazione del divieto, potrà scattare l’arresto anche fuori flagranza.

Le aggressioni agli abitanti e i danni alle auto parcheggiate

L’uomo risulta già condannato più volte negli anni per i reati di lesioni personali, porto d’armi, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, nonché destinatario di avviso orale e di più Daspo urbani. Lo scorso giugno vestito di stracci, rami e frammenti di plastica, aveva aggredito una donna, insieme alla figlia di due anni, con un bastone di legno, minacciandole di morte. Il mese successivo aveva danneggiato alcune auto parcheggiate, condotta reiterata poi a settembre, quando, all’arrivo dei poliziotti intervenuti a fronte di una segnalazione al 112, si era scagliato contro di loro con dei cocci di bottiglie di vetro. Alla fine agosto aveva aggredito – prima verbalmente e poi fisicamente – due giovani donne sedute ai tavoli esterni di un esercizio commerciale, brandendo un’asta contro di loro. Simone Cicalone ci dedicò uno speciale, mesi fa, riuscendo anche ad intervistarlo.