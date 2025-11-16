Ruba a casa di un dirigente sportivo, il ladro è un calciatore della squadra rivale. La bravata del 21enne: dove lo hanno ritrovato

A svelare l'identità del ladro sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri di Ischia lo hanno riconosciuto e rintracciato mentre spendeva il bottino del furto

Ladro e derubato si conoscevano già, vista la frequentazione dei campi di calcio ischitani, tra la prima categoria e il campionato d’Eccellenza. Ma la vittima mai si sarebbe immaginata di rivedere nelle immagini delle telecamere di sicurezza di casa sua la faccia del calciatore della squadra avversaria. Un calciatore di 21 anni è stato denunciato per aver rubato in casa del dirigente di una squadra avversaria: è avvenuto a Ischia e i protagonisti sono un giovane giocatore del Lacco Ameno, impegnata nel campionato di Prima categoria, e il dirigente dell’Asd Real Forio, la squadra di Forio D’Ischia che milita nel campionato di Eccellenza campano.

Il furto notturno e le indagini lampo

Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato: il dirigente si è svegliato e si è accorto che qualcuno era entrato in casa e aveva rubato 2mila euro in contanti. Subito è scattata la denuncia ai carabinieri che, dopo aver visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a identificare il ladro. Le telecamere hanno ripreso una persona che ha agito da sola, indossando una felpa con cappuccio. Un soggetto che ai militari non era sconosciuto e che somigliava molto a un giovane che frequenta i locali di Forio.

Bloccato con 1.400 euro in tasca

Le ricerche sono state rapidissime. Il giovane è stato bloccato a Chiaia di Forio, nelle vie dello shopping. Aveva una busta piena di vestiti e in tasca ancora 1.400 euro. Per il giovane calciatore è così scattata la denuncia, mentre il denaro sarà restituito al dirigente sportivo.