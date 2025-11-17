Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJannik SinnerJeffrey Epstein
Kamila Rodrigues Cardoso, la modella che ha lasciato la carriera per diventare suora – Il video

17 Novembre 2025 - 23:07 Alba Romano
Usa i social per divulgare le attività della sua comunità spirituale. Ed è in rete che la sua storia è diventata virale

Kamila Rodrigues Cardoso, originaria di Patos de Minas, Brasile, ha cambiato completamente la sua vita , abbandonando il mondo della moda per diventare suora all’età di 18 anni. Ora è conosciuta come “Suor Eva”. Ha partecipato Miss Rising Sun Teen Continent, Miss Brasile e Miss Universo. La sua storia sta diventando virale sui social network.

Suor Eva: «Ho iniziato a pensare che  fare la modella non mi riempisse più il cuore»

Kamila ha maturato la sua decisione pian, piano. Ha perso il padre a 9 anni e in un’intervista a “The Noite” racconta come ha cambiato idea: «Quando facevo la modella pensavo di aver trovato la mia vocazione, ma dopo aver perso mio padre ho sofferto di depressione e ansia. Ho iniziato a pensare che  fare la modella non mi riempisse più il cuore». «Fu allora che cercai la chiesa e cominciai a recitare il rosario. Un giorno, durante l’omelia, vidi passare una suora e vidi in lei una luce molto intensa. Cominciai ad  ammirare i suoi abiti, a studiare la vita di una suora e a vedermi con la tonaca e il velo», ha raccontato. La scelta del nuovo nome “Eva” non è casuale, la prima donna nella Bibbia. Suor Eva fa parte della Congregazione della Santa Dei Genitrice, un’istituzione indipendente dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana in Brasile. Usa i social per divulgare le attività della sua comunità spirituale. Ed è in rete che la sua storia è diventata virale.

