«Fanno riti voodoo» e il ct della Nigeria si lancia contro la panchina del Congo nella finale per i Mondiali: la reazione alla sconfitta choc – I video

Durante il rigore che ha condannato la Nigeria di Osimhen, l’allenatore è andato su tutte le furie arrivando quasi ad aggredire un membro della panchina avversaria. Poi ha spiegato: «Hanno fatto riti magici per tutti i rigori»

Dopo una sconfitta c’è chi dà la colpa al vento, chi all’arbitro, chi a misteriose forze oscure che avrebbero agito contro la squadra. È il caso del commissario tecnico della Nigeria, Eric Chelle, che durante il calcio di rigore contro il Congo – decisivo per la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 – ha caricato a testa bassa i componenti della panchina avversaria accusandoli di compiere misteriosi riti. Dopo essere stato faticosamente trattenuto da alcuni suoi collaboratori, e dopo aver subito lo smacco dell’eliminazione, il tecnico ha spiegato tutto ai microfoni delle tv: «Uno dei loro allenatori stava facendo dei riti voodoo. Li ha fatti ogni rigore, per tutto il tempo».

Le proteste e l’aggressione del ct contro gli avversari

Quella tra Congo e Nigeria era una partita da dentro-fuori, la finalissima del torneo africano per garantirsi la qualificazione ai playoff interconfederali di qualificazione alla Coppa del Mondo che si giocherà in Nord America la prossima estate. Dopo il clamoroso 1-1 al termine dei tempi supplementari, il Congo stava per battere il rigore della vittoria contro la nazionale di Victor Osimhen quando Eric Chelle è andato su tutte le furie nella sua area tecnica. Prima ha iniziato a urlare e allargare le braccia contro la panchina congolese, poi ha afferrato da terra una bottiglietta dando l’impressione di volerla scagliare con forza contro qualcuno. È stato trattenuto da un suo collaboratore per pochi secondi, perché appena gli avversari hanno segnato il rigore lui si è divincolato dalla presa ed è andato quasi faccia a faccia con il presunto sciamano. Prima che arrivasse alle mani, un capannello di persone lo ha preso e trascinato lontano.

Il rito voodoo sulla panchina del Congo: cos’è il maraboutage

In conferenza stampa, Eric Chelle ha poi spiegato la sua reazione: «Sulla panchina del Congo, c’era qualcuno che stava facendo maraboutage», riferendosi a una pratica spiritica tradizionale in Africa in cui vengono combinati elementi islamici con il concetto di magia nera popolare. Nel maraboutage, il marabout – una sorta di sciamano – usa collane, amuleti e rituali con l’obiettivo di attirare successo e fortuna. Riti che, nel caso del Congo, sembrano aver funzionato. In una seconda intervista, in inglese, Chelle ha indicato anche il gesto che il presunto sciamano stava compiendo sulla panchina: una sorta di benedizione con acqua o qualche altro liquido simile lanciata da lontano e verso il cielo.