Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJannik SinnerJeffrey Epstein
ESTERIEsplosioniInchiesteIncidenti ferroviariPoloniaSabotaggi

Polonia, bomba sulla ferrovia Varsavia-Lublino: «È stato un sabotaggio»

17 Novembre 2025 - 10:47 Alessandro D’Amato
embed
donald tusk
donald tusk
L'annuncio di Tusk: «Purtroppo i peggiori sospetti sono stati confermati»

Una bomba è esplosa sulla linea ferroviaria che collega Varsavia a Lublino. Lo ha riferito il premier polacco Donald Tusk. «Purtroppo, i peggiori sospetti sono stati confermati. Un atto di sabotaggio si è verificato sulla linea Varsavia-Lublino (nel villaggio di Mika). Un ordigno esplosivo è detonato e ha distrutto i binari ferroviari», ha scritto su X. «I servizi di emergenza e la procura stanno lavorando sul posto. Danni sono stati segnalati anche sulla stessa linea, più vicino a Lublino», ha spiegato.

L’esplosione

L’esplosione ha distrutto un tratto della ferrovia vicino Mika, ma non ci sono state vittime. Anche il ministro dell’Interno e dell’Amministrazione Marcin Kierwinski ha confermato la natura intenzionale dell’incidente. Le indagini sono state affidate ai servizi di emergenza e alla procura. Ieri sera, poi, si è verificato un altro sabotaggio alle ferrovie a Puawy, nel centro della Polonia. Le linee aeree dell’alimentazione sono state danneggiate da una catena metallica e un treno passeggeri con 475 persone a bordo è rimasto a lungo bloccato.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Condannato a morte da 20 anni, gli viene concessa la grazia poche ore prima dell’esecuzione: la storia di Tremane Wood

2.

Servono soldati in Germania, si parte dai classe 2008: i quiz e lo stipendio previsto per i 18enni tedeschi

3.

Rapiti, fatti a pezzi e sepolti nel deserto: la tragica fine a Dubai di un truffatore di criptovalute e sua moglie

4.

Epstein files, Trump litiga con la “sua” deputata Maga: «È una pazza, non ha più il mio sostegno»

5.

Nuovo imbarazzo al Louvre, due tiktoker eludono la sicurezza e appendono un loro quadro nella sala della Gioconda: come hanno fatto – Il video