Taranto, bimbo di 6 mesi finisce al pronto soccorso con ustioni estese su tutto il corpo

17 Novembre 2025 - 20:16 Alba Romano
bambino sei mesi
Si sarebbe ustionato con dell'acqua bollente, secondo il racconto della madre. Ancora però da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente

Un neonato di sei mesi è arrivato al pronto soccorso di Manduria (in provincia di Taranto) con gravi ustioni estese su gran parte del corpo. Si trova in gravi condizioni. Il personale sanitario ha provveduto ad intubarlo per trasferirlo con urgenza al Policlinico di Bari, specializzato in pazienti pediatrici ustionati.

Il bambino era seduto sul seggiolone, l’incidente con il bollitore

Secondo il racconto della madre il piccolo si sarebbe ustionato con dell’acqua bollente di un bollitore. Ma sono ancora da chiarire le dinamiche esatte dell’incidente domestico. Il piccolo si sarebbe sporto dal seggiolone, riferisce la Gazzetta del Mezzogiorno, tirando verso di sé l’elettrodomestico che si trovava sul tavolo. Il tappo del contenitore si è aperto e l’acqua bollente è finita addosso al piccolo che avrebbe rischiato anche di cadere dal seggiolone. Il fatto sarebbe accaduto mentre la madre si era momentaneamente allontanata per andare in bagno.

