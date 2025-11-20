«Insulta Giorgia Meloni per il suo aspetto fisico», Carmen Consoli sotto accusa: lo scontro dopo la lezione all’Università – Il video

Dai canali social di FdI parte l'attacco alla cantautrice siciliana. Che cosa ha detto durante una lezione all'Università di Palermo e perché ha scatenato la rabbia del partito della premier

È scoppiato un caso politico tra Fratelli d’Italia e Carmen Consoli, dopo che la cantautrice siciliana ha raccontato un sogno ironico sulla premier Giorgia Meloni durante una lezione all’Università di Palermo su musica e poesia. Il partito della premier ha reagito pubblicando sui propri canali social un estratto del video con la scritta «Come stoni, Carmen Consoli», accusando l’artista di aver insultato Meloni per il suo aspetto fisico.

Le parole della cantautrice che hanno scatenato la polemica

Durante l’incontro al Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Ateneo di Palermo, Consoli aveva raccontato: «L’altro giorno ho avuto un incubo – li avete presente quei pupazzetti che schiacci la pancia ed escono gli occhi? C’era la Meloni incazzatissima con me che pareva sto pupazzetto che schiacci la pancia e le escono gli occhi». Per FdI si tratterebbe di un attacco personale che si aggiungerebbe a quella che il partito definisce «una vera e propria cantilena». La chiusura del post è al vetriolo: «Carmen Consoli, cerchi davvero la ribalta in questo modo? Che triste declino».

Gaza e la polemica sulla «barca a vela»

L’intervento criticato da FdI era in realtà più ampio e contestualizzato, come ricorda Repubblica. Consoli stava rispondendo alle critiche ricevute per il suo sostegno alle missioni umanitarie verso Gaza. Un mese fa, in occasione della presentazione dell’album “Amur Luci”, aveva detto che se avesse avuto un’imbarcazione sarebbe partita senza esitazioni verso la Striscia, dando seguito all’appello di Elisa. «Mi hanno dato della comunista con la barca a vela», ha ricordato davanti all’aula gremita. «Insistete perché ci siano i crocifissi nelle aule, che problema c’è a mandare aiuti?», ha spiegato, per poi concludere sarcastica: «È inutile che vi studiate sto saluto romano e non conoscete l’italiano».

Pioggia di insulti sui social di FdI

Sotto il post pubblicato dalla pagina Facebook di Fratelli d’Italia è partita una valanga di insulti contro la cantautrice. «Ma non doveva lasciare il Paese insieme a Mengoni? Sono ancora qui? Che poi cantano con i piedi», ha scritto un’utente. E ancora: «Curati, sei messa davvero male». Se all’università l’intervento di Consoli era stato accolto con calore e applausi scroscianti, il video – pubblicato solo parzialmente – ha trasformato l’artista nell’ultimo bersaglio della comunicazione social del partito di Meloni.