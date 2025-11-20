Così l’ex miss Colorado inguaia Trump su Comey

Lindsay Halligan è diventata procuratrice in Virginia per volontà del presidente. E per perseguire le accuse contro l'ex direttore dell'Fbi. Ma ha commesso un errore procedurale che rischia di mandare a monte l'intero processo

Chissà se quando è stata eletta Miss Colorado ha detto che la sua massima aspirazione è la pace del mondo. Di sicuro Lindsey Halligan rischia di diventare la protagonista di una pace inaspettata: quella tra il suo maggior sponsor politico, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e l’ex direttore dell’Fbi James Comey. Halligan, 36 anni, aveva la responsabilità di guidare il procedimento contro Comey. Ma ha commesso un grossolano errore procedurale. Che rischia di mandare a monte l’intero processo.

Lindsey Halligan e Donald Trump

Di lei si dice che avesse più frequentazioni all’interno della Casa Bianca che nelle aule di giustizia. Nata nel 1989 a Portland, Maine, e cresciuta in Colorado, dal 22 settembre 2025 Halligan è procuratrice federale ad interim per il distretto orientale della Virginia. Ovvero una delle procure più delicate del Paese per peso demografico e per i numerosi casi di sicurezza nazionale di cui si occupa. L’ex Miss Colorado è stata nominata dal presidente Trump dopo la rimozione del suo predecessore Erik Siebert. Allontanato proprio per i contrasti sulla sua decisione di non perseguire alcune figure critiche verso il presidente. Come l’ex direttore dell’Fbi James Comey e la procuratrice generale di New York Letitia James. La scelta di Halligan, priva di esperienza come pubblico ministero, ha sollevato critiche nella comunità legale per il carattere politico dell’incarico.

La procuratrice che libera Comey

Figlia di due audiologi, Halligan si è laureata in politics and broadcast journalism alla Regis University, per poi conseguire nel 2013 il Juris Doctor alla University of Miami School of Law. Durante gli studi ha svolto tirocini presso l’Innocence Project e l’ufficio del public defender della contea di Miami-Dade. Dopo il diploma in legge è entrata in uno studio specializzato in diritto assicurativo. Dove ha difenso le compagnie contro le cause intentate da proprietari di immobili e aziende. Un profilo da civilista focalizzata sulle controversie in materia di proprietà residenziali e commerciali. Non adattissima anche a occhio per gestire l’incriminazione di un ex direttore dell’Fbi.

Trump e il golf

Il rapporto con Trump nasce nel 2021, dopo un incontro al Trump International Golf Club in Florida. Nel 2022 entra nel team legale che difende il Presidente nell’indagine dell’Fbi sui documenti riservati trovati a Mar-a-Lago. Dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca viene chiamata come special assistant del Presidente. La sua nomina a capo ad interim della procura del distretto orientale della Virginia è al centro di un acceso dibattito. Halligan è arrivata all’incarico con pochissime esperienze da procuratrice federale e un profilo considerato molto vicino agli interessi politici di Trump.

James Comey e Letitia Jams

Le controversie si sono accentuate con l’apertura dei procedimenti penali contro Comey e James, accusati rispettivamente di falsa testimonianza e di reati finanziari. Un giudice federale ha parlato di «significative irregolarità» nella conduzione del caso Comey da parte dell’ufficio guidato da Halligan. Parallelamente, un’organizzazione progressista di monitoraggio etico ha presentato un esposto all’ordine degli avvocati della Florida e della Virginia. Accusando Halligan di abuso di potere e violazioni delle regole deontologiche per aver portato avanti casi ritenuti privi di fondato motivo.