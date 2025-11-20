Indagato il pediatra che dimise per «influenza» la piccola Ludovica morta a 2 anni: è un gettonista di 76 anni

La bimba è morta domenica mattina dopo che in pronto soccorso le era stata diagnosticata una febbre con arrossamento della gola. Domani l'autopsia

È indagato con l’accusa di omicidio colposo il pediatra che era di turno nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 novembre all’ospedale Santa Maria del Prato, a Feltre (Belluno), e che avrebbe dimesso la piccola Ludovica di 2 anni prescrivendo un aerosol, una flebo di soluzione fisiologica e un antibiotico per sospetta laringotracheite acuta. Poche ore dopo la bambina è morta. Secondo quanto ricostruisce l’Ansa l’indagato è un medico “gettonista” di 76 anni. Dopo giorni di febbre alta, episodi di strabismo e affanno respiratorio, la bimba era stata portata d’urgenza in pronto soccorso da suo padre ma dopo una visita di circa 40 minuti era stata rimandata a casa. Secondo il medico, quella della piccola era una forma influenzale con arrossamento lieve della gola, come aveva diagnosticato prima di lui un’altra pediatra di un ambulatorio.

L’autopsia sulla bimba e il sospetto della diagnosi sbagliata

Gli inquirenti stanno ancora indagando per capire se l’equipe medica dell’ospedale di Feltre abbia davvero fatto tutto il possibile per salvare la bimba. O se addirittura, una diagnosi sbagliata abbia evitato un intervento che avrebbe potuto salvare la piccola. A stabilirlo sarà l’autopsia, che sarà condotta venerdì 21 novembre e che avrà proprio l’obiettivo di capire se la bimba soffrisse di una patologia che gli esami in pronto soccorso non hanno evidenziato.

Le parole dei genitori: «Era la nostra vita, è assurdo»

La famiglia di Ludovica, per il momento, ha scelto la via del silenzio. Sono poche le battute che i genitori della piccola hanno affidato alla stampa:: «Ci limitiamo a dire che i medici potevano senz’altro fare di più, viste le condizioni in cui la bimba è stata portata in pronto soccorso. La visita è durata meno di 50 minuti, è assurdo», ha detto la madre. «Ludovica è stata il nostro primo grande amore, la nostra vita, il nostro tutto assieme al fratellino».