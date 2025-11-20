Incassava la pensione della madre morta da 3 anni, tradito dal travestimento: come l’hanno scoperto

L'uomo doveva rinnovare i documenti con i quali truffava l'Inps. In cantina nascondeva il cadavere della madre

La carta d’identità della madre era scaduta e lui non poteva più incassarne la pensione. Per non perdere il prezioso sussidio un 57enne mantovano ha quindi escogitato un piano che ha dell’assurdo: vestirsi come l’anziana signora e presentarsi in Comune per rinnovare il documento. È successo a Borgo Virgilio (Mantova), dove gli impiegati dell’ufficio anagrafe si sono visti comparire davanti lo strano personaggio con indosso una parrucca e abiti da donna. Insospettiti, hanno invitato l’uomo a presentarsi con un abbigliamento più consono, ma quando il 57enne è tornato in municipio ha trovato anche gli agenti della polizia locale.

La truffa

I successivi accertamenti hanno svelato la truffa. L’uomo incassava da tempo i bonifici pensionistici dell’Inps per conto della madre defunta, di cui non aveva mai dichiarato la morte. Inoltre, affinché la verità non venisse alla luce, il 57enne aveva nascosto la salma dell’anziana in cantina, dove gli inquirenti ne hanno trovato i resti, oramai mummificati. Le spoglie della donna sono state portate alle camere mortuarie dell’ospedale di Mantova. Stando alle prime informazioni la morte sarebbe avvenuta nel 2022 per cause naturali.

Le possibili accuse a carico dell’uomo

Lo stratagemma dell’uomo ha ricordato a molti il film cult Psycho di Alfred Hitchcock. Il protagonista mantovano, però, non ha avuto lo stesso sangue freddo del suo omologo sul grande schermo e davanti agli agenti che lo hanno fermato in municipio è stato colto da un malore. Trasferito al pronto soccorso per precauzione, il suo cedimento è stato ricondotto alla spavento per essere stato scoperto. Ora, dopo le dovute verifiche, potrebbero scattare per lui accuse gravi: occultamento di cadavere e truffa ai danni dell’Inps.

Foto copertina: Google Maps