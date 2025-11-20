Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
ATTUALITÀInchiesteLombardiaMantovaPensioniTruffe

Incassava la pensione della madre morta da 3 anni, tradito dal travestimento: come l’hanno scoperto

20 Novembre 2025 - 17:38 Davide Aldrigo
embed
comune borgo virgilio mantova
comune borgo virgilio mantova
L'uomo doveva rinnovare i documenti con i quali truffava l'Inps. In cantina nascondeva il cadavere della madre

La carta d’identità della madre era scaduta e lui non poteva più incassarne la pensione. Per non perdere il prezioso sussidio un 57enne mantovano ha quindi escogitato un piano che ha dell’assurdo: vestirsi come l’anziana signora e presentarsi in Comune per rinnovare il documento. È successo a Borgo Virgilio (Mantova), dove gli impiegati dell’ufficio anagrafe si sono visti comparire davanti lo strano personaggio con indosso una parrucca e abiti da donna. Insospettiti, hanno invitato l’uomo a presentarsi con un abbigliamento più consono, ma quando il 57enne è tornato in municipio ha trovato anche gli agenti della polizia locale.

La truffa

I successivi accertamenti hanno svelato la truffa. L’uomo incassava da tempo i bonifici pensionistici dell’Inps per conto della madre defunta, di cui non aveva mai dichiarato la morte. Inoltre, affinché la verità non venisse alla luce, il 57enne aveva nascosto la salma dell’anziana in cantina, dove gli inquirenti ne hanno trovato i resti, oramai mummificati. Le spoglie della donna sono state portate alle camere mortuarie dell’ospedale di Mantova. Stando alle prime informazioni la morte sarebbe avvenuta nel 2022 per cause naturali.

Le possibili accuse a carico dell’uomo

Lo stratagemma dell’uomo ha ricordato a molti il film cult Psycho di Alfred Hitchcock. Il protagonista mantovano, però, non ha avuto lo stesso sangue freddo del suo omologo sul grande schermo e davanti agli agenti che lo hanno fermato in municipio è stato colto da un malore. Trasferito al pronto soccorso per precauzione, il suo cedimento è stato ricondotto alla spavento per essere stato scoperto. Ora, dopo le dovute verifiche, potrebbero scattare per lui accuse gravi: occultamento di cadavere e truffa ai danni dell’Inps.

Foto copertina: Google Maps

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Annamaria Bernardini de Pace perde la causa con il suo condominio

2.

Figli di bancari, cresciuti in oratorio e fratelli di bocconiani: chi sono i ragazzi della Monza bene che hanno accoltellato un 22enne per 50 euro

3.

La verità di Andrea Sempio da Vespa: «Il killer è Alberto Stasi, ma vivo ai domiciliari. I 20-30 euro a Venditti? Mio padre ha un altro appunto…»

4.

Il gruppo Facebook “Mia moglie”? «Era gestito da una donna»

5.

Indagato il pediatra che dimise per «influenza» la piccola Ludovica morta a 2 anni: è un gettonista di 76 anni

leggi anche
crotone scuola corruzione
SCUOLA E UNIVERSITÀ

La preside che vendeva i test per diventare insegnante di sostegno a 5mila euro: come funzionava il sistema di corruzione scoperto dalla procura di Crotone

Di Ygnazia Cigna
spoofing telemarketing truffe telefoniche scudo
TECNOLOGIA

Telemarketing molesto addio, dal 19 novembre arriva lo scudo anti truffe: come funziona e i rischi per gli operatori

Di Ugo Milano
pilota finto truffa
ATTUALITÀ

Comandava aerei ma non era un vero pilota, la truffa sui voli anche in Europa: come lo hanno scoperto

Di Alba Romano
conto corrente truffe
ATTUALITÀ

Le truffe che svuotano il conto corrente: «200 casi in un anno»

Di Alba Romano