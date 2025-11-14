Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJeffrey Epstein
ATTUALITÀAeroportieasyJetLituaniaTruffe

Comandava aerei ma non era un vero pilota, la truffa sui voli anche in Europa: come lo hanno scoperto

14 Novembre 2025 - 22:14 Alba Romano
embed
pilota finto truffa
pilota finto truffa
L'uomo aveva falsificato tutti i documenti necessari per dimostrare di essere un vero comandante abilitato al volo. Ma in realtà poteva fare al massimo il co-pilota

Cuffie sulle orecchie, cloche in mano per guidare il velivolo nelle delicate operazioni di decollo e atterraggio ma senza avere la licenza. Un uomo è riuscito a fingersi pilota e a farsi nominare capitano di linea in numerose tratte verso l’Europa dell’Est. Uno scherzo di cattivissimo gusto dato che sarebbe potuto costare la vita a centinaia di persone, eventualità che fortunatamente non si è avverata. 

Il lavoro insoddisfacente e la truffa riuscita

La storia è avvenuta a bordo della Avion Express, una compagnia aerea lituana. Fatti che però avrebbero potuto facilmente coinvolgere cittadini italiani dato che la compagnia presta i suoi aerei per tratte di low-cost ben più famose come EasyJet. L’uomo, come riporta l’inglese Daili Mail, era riuscito a ottenere solo la qualifica da co-pilota e aveva svolto quel lavoro per la linea Garuda Indonesia. Desideroso di dare una svolta alla sua carriera, ma senza fare eccessiva fatica, ha deciso di falsificare tutta una serie di certificati in modo tale da comparire perfettamente idoneo ad accomodarsi nel sedile del capitano di volo. 

La paura delle altre compagnie: «Si faccia luce»

Così facendo, l’uomo sarebbe riuscito non solo a salire a bordo ma addirittura a pilotare più voli di linea diretti verso i Paesi dell’Est Europa. La compagnia aerea, Avion Express, non ha ancora fornito ulteriori dettagli su come l’uomo sia riuscito a intrufolarsi senza essere notato nella lista dei piloti. Una delle linee che noleggia i voli della azienda lituana, la tedesca Eurowings, ha invece dichiarato di attendere «indagini sulla responsabilità della Avion, affinché chiariscano i punti oscuri della vicenda». 

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Dal laccio della felpa impigliato alla maestra in crisi d’ansia: cos’è successo all’asilo di Arezzo dove è morto il bimbo di 2 anni

2.

Simone Cicalone, lo YouTuber che filma i borseggiatori aggredito in metro a Roma: «In dieci contro uno, infami»

3.

Scivola sulla scalinata e manda in frantumi la vetrata di Mario Sironi, la figuraccia dell’assessore sardo al ministero del Made in Italy – La foto

4.

La bambina rom dell’incidente di Milano è senza genitori

5.

Garlasco, Massimo Lovati a Open: «Non ce la faccio più. Venditti? Un grimaldello per un’inchiesta più ampia». E il suo legale nega di aver rimesso il mandato

leggi anche
shutdown aerei voli cancellati usa
ESTERI

Oltre 2mila voli cancellati negli Usa, lo shutdown paralizza il traffico aereo: la lista fantasma dei 40 aeroporti colpiti e la riduzione dei decolli 

Di Alba Romano
aeroporto los angeles
ESTERI

Los Angeles, incidente sfiorato tra due aerei appena decollati: coinvolto anche un volo diretto a Fiumicino

Di Ugo Milano
ESTERI

Chiusi di nuovo gli scali di Bruxelles e Liegi per allarme droni. Avvistamenti anche sulle basi aeree di Kleine-Brogel e Florennes

Di Cecilia Dardana
easyjet
ATTUALITÀ

Lasciato a terra dopo la foto all’aereo, la rabbia dell’oncologo costretto a scendere: «Da lui comportamento inappropriato»

Di Ugo Milano