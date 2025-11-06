Los Angeles, incidente sfiorato tra due aerei appena decollati: coinvolto anche un volo diretto a Fiumicino

L'aereo italiano ha effettuato una virata non autorizzata. L'equipaggio dovrà fornire spiegazioni

Una potenziale collisione è stata evitata per una manciata di secondi. Lo scorso 31 ottobre, nei cieli di Los Angeles, due aerei pieni di passeggeri si sono ritrovati a circa 920 metri di distanza orizzontale, mentre in verticale li separavano appena 15 metri. Possono sembrare tanti, ma a veicoli che viaggiano a 350-400 chilometri orari bastano pochi secondi per coprirli. L’incidente è stato prevenuto grazie all’intervento di un operatore, che dal centro radar ha allertato i piloti in tempo dandogli istruzioni perché non si verificassero conseguenze più serie. Protagonisti dell’incontro ravvicinato un Airbus A321 di American Airlines, diretto a New York, e un Airbus A330neo di Ita Airways, appena partito per l’aeroporto romano Fiumicino.

La virata imprevista dell’aereo italiano

Stando alle ricostruzioni i due aerei sarebbero decollati a brevissima distanza l’uno dall’altro. Entrambi avrebbero ricevuto le coordinate per muoversi in sicurezza, ma poco dopo una virata anticipata ha portato il volo Ita Airways fuori dal tracciato indicato dalla torre di controllo. Al centro radar si sono accorti subito dell’errore e dopo 15 secondi hanno intimato al velivolo di correggere la manovra. Al contempo all’aeromobile di American Airlines è stato ordinato di interrompere la salita, facendo attenzione alla turbolenza di scia causata dal passaggio dell’aereo italiano.

La procedura in questi casi

Immediate le scuse dei piloti italiani, dopodiché i voli hanno proseguito le loro tratte senza problemi. Secondo le norme dell’aviazione civile statunitensi, dopo un evento del genere l’equipaggio è tenuto a contattare l’agenzia locale della Federal Aviation Administration – che sovrintende all’aviazione civile – per fornire spiegazioni sulla deviazione non autorizzata dalla rotta o dalle istruzioni del controllo del traffico aereo. In questo caso gli italiani dovranno trasmettere la loro versione sulla virata anticipata verso sud che ha portato i due aerei a ridurre la separazione minima. Prima che questo accada, però, saranno da completare gli approfondimenti previsti dalle procedure di sicurezza interne alla compagnia.