Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioni
ECONOMIA & LAVOROAeroportiAustraliaIncidenti aereiSicurezza sul lavoro

Ai piloti di aereo vietato farsi crescere la barba, la decisione «per questioni di sicurezza» della compagnia australiana

27 Agosto 2025 - 23:44 Ugo Milano
embed
cabina di controllo aereo
cabina di controllo aereo
La decisione presa secondo uno studio di una società britannica che si occupa di sicurezza militare e aerea. Ma i piloti hanno deciso di protestare evitando di radersi

La compagnia australiana Qantas ha deciso di inasprire le proprie regole interne, vietando ai comandanti e agli equipaggi di cockpit di portare la barba. La misura, già in vigore per i piloti di linea, sarà presto estesa anche ai voli regionali di QantasLink, che coprono circa 2.000 collegamenti interni alla settimana. I motivi riguarderebbero la sicurezza degli stessi, in caso di incidenti.

Lo studio britannico sulla sicurezza aerea

La decisione nasce da un parere commissionato a QinetiQ, società britannica con esperienza in ambito militare e sicurezza aerea. Secondo i ricercatori i peli del volto impedirebbero alle maschere d’ossigeno di aderire perfettamente in caso di emergenza. Nelle simulazioni la presenza di barba favorirebbe micro-perdite e il rischio di inalare fumi tossici o di non ricevere ossigeno a sufficienza in caso di depressurizzazione. Per la compagnia Qantas il tema è cruciale: in cabina un malfunzionamento del sistema di protezione può significare la differenza tra mantenere il controllo dell’aereo o non riuscirci.

I piloti in rivolta

La decisione ha scatenato polemiche. L’Australian Federation of Air Pilots, che rappresenta i comandanti del Paese, contesta apertamente la scelta. Molti membri hanno iniziato a lasciarsi crescere la barba come forma di protesta, sostenendo che manchino prove scientifiche reali a supporto del divieto. Diverse ricerche, infatti, smentiscono la tesi di QinetiQ. Già nel 2016 uno studio della Simon Fraser University in Canada aveva dimostrato che le mascherine di nuova generazione restano ermetiche anche con barbe folte, resistendo a sostanze come monossido di carbonio e cloruro stannico. Più recentemente, poi, l’Università Aeronautica Embry-Riddle in Florida ha pubblicato test condotti su 24 piloti con volti glabri, barbe corte e barbe lunghe. Nessuna differenza significativa: le maschere si indossano senza ritardi, non si registrano cali di ossigenazione e non compaiono infiltrazioni di fumi.

Le regole nel resto del mondo

Il tema non è nuovo. Sette anni fa Air Canada aveva eliminato il divieto di barba fino a 12 millimetri proprio sulla base di studi scientifici. Al contrario, molte compagnie statunitensi – tra cui American Airlines, Delta e United – continuano a proibire la barba ai piloti, nonostante la FAA, l’ente federale per la sicurezza aerea, non imponga alcuna restrizione. In Europa le norme variano. In Italia, Ita Airways permette la barba, purché non superi i 5 millimetri e sia ben curata. Ma la scelta non riguarda la sicurezza: rientra nel cosiddetto “galateo” aziendale e nell’immagine del personale.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Pensioni, il piano per il ritiro a 64 anni con il Tfr e 25 di contributi

2.

Basta paghetta alla figlia che guadagna più del padre, i giudici ribaltano la sentenza: la vittoria in un genitore disabile in Spagna

3.

Pensioni pubbliche, dal 2025 niente deroghe sulle aliquote per chi va in anticipo tra 65 e 67 anni

4.

La beffa dei dazi di Trump per il vino italiano: «Così l’Argentina ci soffierà il mercato Usa». Ma Lollobrigida glissa sui fondi anti-crisi

5.

La Bce scommette su una partenza sprint dell’euro digitale: la previsione su 50 miliardi di transazioni all’anno spaventa le banche

leggi anche
ESTERI

Prova ad aprire il portellone in volo, i passeggeri le saltano addosso. Parte l’allarme dell’equipaggio Ryanair: atterraggio di emergenza a Manchester

Di Giulia Norvegno
cane abbandonato aeroporto
ESTERI

Non gli fanno imbarcare il cucciolo in aereo, lui lo abbandona nel parcheggio: chi ha salvato il cane e la sorpresa per l’ex padrone all’atterraggio – Il video

Di Alba Romano
biglietto sovrappeso southwest
ATTUALITÀ

⁠Biglietto più caro (e non rimborsabile) per i passeggeri sovrappeso, il caso che può fare scuola: la decisione della compagnia Southwest

Di Alba Romano