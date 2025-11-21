Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
Picchiata e violentata per strada mentre va al lavoro, l’orrore all’alba a Gallarate: caccia all’aggressore

21 Novembre 2025 - 17:18 Ugo Milano
L'aggressione è avvenuta alle 5.30 del mattino. L'uomo è scappato e non è ancora stato rintracciato. Le indagini dei carabinieri di Busto Arsizio che stanno analizzando le immagini delle telecamere della zona

È ancora in fuga l’uomo che questa mattina, giovedì 21 novembre, ha aggredito e violentato una donna di 53 anni a Gallarate, in provincia di Varese. La donna era per strada diretta al lavoro quando l’aggressore l’ha raggiunta colpendola al volto con violenza, per poi abusarne sessualmente e darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi inviati dal 118, un’ambulanza della Croce Rossa italiana di Gallarate e i militari, che dopo aver soccorso la donna hanno iniziato le indagini.

Le indagini

Il fatto è avvenuto intorno alle 5.30 del mattino. La vittima, una donna italiana di 53 anni, ricoverata all’ospedale di Sant’Antonio Abate di Gallarate, dove le sono state somministrate le prime cure. I carabinieri della Compagnia di Gallarate, coordinati dal pm di Busto Arsizio Roberto Bonfanti, hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona e sono al lavoro per trovare il responsabile della violenza.

