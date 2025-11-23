Venduto per oltre due milioni l’orologio da tasca di un passeggero del Titanic, cifra record: a chi apparteneva il cimelio

L'oggetto è stato venduto sabato dalla casa d'aste "Henry Aldridge and Son"

1,78 milioni di sterline. È la cifra record con cui è stato venduto l’orologio da tasca in oro di Isidor Straus, morto sul Titanic insieme alla moglie Ida. Come riporta la Bbc, si tratta di una cifra record. I coniugi erano tra le persone più ricche delle oltre 1.500 che morirono quando la nave, in viaggio da Southampton a New York, affondò dopo aver urtato un iceberg il 14 aprile 1912. Il corpo di lui fu recuperato dall’Atlantico alcuni giorni dopo il disastro e tra i suoi effetti personali c’era un orologio da tasca Jules Jurgensen in oro 18 carati. Il cimelio, rimasto nella famiglia dei coniugi Straus, è stato venduto sabato dalla casa d’aste Henry Aldridge and Son.

Chi era Isidor Straus?

Uomo d’affari statunitense, Isidor Straus era un politico e comproprietario dei grandi magazzini Macy’s di New York, nato in Baviera. Si ritiene che la notte del naufragio la moglie abbia rifiutato un posto su una scialuppa di salvataggio perché non voleva lasciare il marito e disse che avrebbe preferito morire al suo fianco. Il corpo di lei non fu mai ritrovato.

Le aste precedenti, i cimeli venduti

Non è la prima volta che oggetti appartenuti a passeggeri del Titanic vengono venduti all’asta. Ad aprile dell’anno scorso era stata la volta dell’orologio dell’uomo d’affari statunitense John Jacob Astor, morto all’età di 47 anni nel naufragio. L’oggetto era stato venduto alla precedente cifra record di 1,37 milioni di euro. A novembre dello scorso anno, invece, un orologio d’oro regalato al capitano della nave che soccorse oltre 700 persone era stato venduto all’asta per una cifra di quasi due milioni di dollari.

Foto copertina: ANSA/HANDOUT THE SALEROOM | Due immagini tratte dal sito della casa d’aste The Saleroom mostra l’orologio da tasca in oro di Isidor Straus, morto sul Titanic insieme alla moglie Ida.