Udine, trovati due corpi in una casa abbandonata: si indaga sulla morte, sarebbe avvenuta giorni fa

Due corpi senza vita sono stati trovati quest’oggi in una casa abbandonata di via Bariglaria a Udine, intorno alle 12.15. Dopo l’allarme lanciato da un passante, sul posto sono arrivati la polizia, i vigili del fuoco e il personale sanitario della Sores Fvg, che ha soltanto potuto constatare il decesso delle due persone. Per il momento non si esclude nessuna causa, mentre lo stato di decomposizione in cui sono stati rinvenuti i due corpi fa pensare che la morte sia avvenuta almeno qualche giorno fa.

Le indagini sulla morte

Dai primi rilievi compiuti, i corpi potrebbero appartenere a due cittadini stranieri che probabilmente utilizzavano l’immobile come rifugio di fortuna. Accanto ai corpi, al primo piano dello stabile -abbandonato da una quindicina d’anni – c’erano indumenti, due sacchi a pelo e un braciere. Quest’ultimo farebbe ipotizzare una morte dovuta a intossicazione da monossido di carbonio, ma per via delle condizioni in cui sono stati trovati i corpi, gli investigatori sono molto prudenti nel cercare di stabilire le cause del decesso. «Per ora è impossibile capire se quanto avvenuto sia da ascrivere a una morte violenta», hanno commentato all’Ansa gli inquirenti. Il medico legale potrà contribuire a chiarire i tempi e le modalità del decesso.