Milano, 19enne insegue ladro davanti alla stazione Centrale e lo prende a calci e pugni. Rianimato dai passanti, è gravissimo

24 Novembre 2025 - 12:02 Alba Romano
L’aggressione è scattata dopo il furto del cellulare ai danni del 19enne, che ha pestato il giovane ed è stato denunciato. Alla colluttazione ha preso parte anche un altro uomo, attualmente ricercato

Un giovane di identità ancora ignota è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo essere stato aggredito nella serata di domenica 23 novembre davanti alla stazione Centrale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe stato colpito con calci e pugni da un 19enne ucraino – individuato dagli investigatori e denunciato – al quale il giovane aveva appena sottratto il cellulare

L’inseguimento e il pestaggio

Il 19enne lo avrebbe quindi inseguito, raggiungendolo nei pressi della pensilina dei taxi. Lì lo ha colpito ripetutamente e con estrema violenza, come mostrano anche alcuni video registrati dai passanti. Dopo pochi secondi, la vittima è crollata a terra priva di sensi. Un medico che si trovava nei paraggi è intervenuto per primo, praticandogli il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo della Polfer. Durante la colluttazione è intervenuto anche un altro uomo, che nei filmati appare con un casco in testa, per aiutare il 19enne. Con una ginocchiata ha messo a terra il presunto aggressore, poi colpito al volto con un calcio dal giovane ucraino. 

Le indagini

Le indagini sono state particolarmente difficili perché inizialmente si era pensato a un malore, poi i video girati da alcuni passanti e il racconto dei testimoni, rintracciati dagli investigatori, hanno permesso di ricostruire la probabile dinamica dell’aggressione. 

