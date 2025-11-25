Elezioni regionali, in Veneto Zaia prende tutto: suo il record nazionale di preferenze personali

Il governatore uscente ha raccolto 203.054 preferenze. Mai nessuno aveva avuto tanto successo alle regionali

Non solo Decaro, Fico e Stefani: le elezioni regionali si possono dire vinte anche da chi non correva per la presidenza. È il caso del governatore uscente della Regione Veneto, il leghista Luca Zaia, il quale, non potendo ricandidarsi per la terza volta, si è presentato come candidato al Consiglio regionale nella lista della Lega, quindi a supporto del candidato presidente Alberto Stefani, poi risultato vincitore. Anche da gregario, però, secondo quanto riporta YouTrend, Zaia ha riscosso enorme successo, registrando il record nazionale di preferenze prese a delle elezioni regionali in Italia: 203.054 cittadini hanno infatti scritto il suo nome sulla loro scheda elettorale.

Le preferenze raccolte da Zaia

Il dato è significativo: le preferenze a Zaia costituiscono, da sole, il 10,8% dei voti validi espressi in questa tornata elettorale. Il valore più alto si registra in provincia di Treviso, dove le preferenze a Zaia equivalgono al 13,5% dei voti validi. Sembra un paradosso, dal momento che il candidato presidente sostenuto dal centrosinistra, Giovanni Manildo, è stato sindaco di Treviso, ma i trevigiani più fedeli non avranno dimenticato che Zaia, prima dei quindici anni da governatore del Veneto, era stato presidente proprio della provincia di Treviso. Per dare ancora più l’idea della portata dei consensi per Zaia, YouTrend riporta che in precedenza il record di preferenze in un’elezione regionale era detenuto da Alfredo Vito, che esattamente 40 anni fa fu eletto consigliere regionale per la DC in provincia di Napoli con 121 mila preferenze.

La reazione sui social al record di Zaia

In un post su Instagram Luca Zaia ha ringraziato «ognuno dei veneti che ha scritto il mio nome dandomi fiducia!». Sotto alla foto si leggono fiumi di complimenti al presidente uscente, ma anche il post di YouTrend che ha riportato il dato è stato raggiunto da numerosi commenti a sostegno di Zaia. «Viva il Doge», scrive uno, riferendosi alla storico titolo attribuito al capo di Stato della Repubblica marinara di Venezia. «Hanno sbagliato tutto – fa un altro -. Avrebbero dovuto fare Zaia dittatore a vita del Veneto, come Silla e Cesare». Paragoni importanti, che non nascondono gli auspici per incarichi ancora maggiori. In effetti c’è chi chiosa: «Ma quand’è che quei furboni della Lega si decidono a mettere al posto di Salvini il signor Luca Zaia?».

Foto copertina: ANSA/LUCA ZENNARO| Il presidente uscente della Regione Veneto Luca Zaia alla partenza della 13esima tappa del Giro d’Italia, da Rovigo a Vicenza, 23 maggio 2025.