Elezioni Veneto, Campania e Puglia 2025: risultati, affluenza e aggiornamenti in diretta

Sono le ultime ore in Veneto, Puglia e Campania per recarsi ai seggi e votare per le Elezioni regionali. Stamattina alle 7 in punto la fila – meno folta degli scorsi appuntamenti elettorali – ha ripreso a scorrere e dalle 15 inizierà lo spoglio delle schede. Dalle urne usciranno i successori dei tre «uomini forti», che per anni sono stati indisturbati alla guida delle Regioni: Luca Zaia, Michele Emiliano e Vincenzo De Luca. Al voto sono chiamati circa 11 milioni e mezzo di aventi diritto, ma i primi dati dell’affluenza fanno prospettare un netto calo rispetto agli anni passati.