«Ulivi sterminati, il Salento sembra Gaza». La dichiarazione shock del candidato di centrodestra per le regionali in Puglia Lobuono

14 Ottobre 2025 - 14:28 Ugo Milano
Stava parlando del virus degli ulivi xylella, durante la presentazione della coalizione a suo sostegno

«Oggi chiamano la xylella emergenza. Se voi percorrete una strada del Salento vedete cosa è successo. Sembra Gaza, uno sterminio». Il paragone infelice è opera dell’imprenditore pugliese Luigi Lobuono, candidato civico di centrodestra, candidato alle prossime regionali del 23-24 novembre. «Ne sono stati sterminati 22 milioni. E oggi, dopo 14 anni, sta arrivando addirittura anche a Foggia, nella Capitanata. Non è più una emergenza ma un disastro», ha dichiarato Lobuono, durante la presentazione della coalizione con i capi regionali dei partiti. Marco Lacarra (Pd) ha commentato: «La conferenza ci ha strappato più di un sorriso, Lobuono è antiquariato».

Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi (C) visita la Fiera del Levante in occasione della cerimonia di inaugurazione della 65/a edizione. Lo accompagnano (da sin.) il prefetto di Bari, Tommaso Blonda; il sottosegretario ai Trasporti Guido Viceconte; il presidente della Regione Puglia, Raffaele Fitto (seminascosto dal braccio di Berlusconi); il sindaco di Bari, Simeone di Cagno Abbrescia; il presidente della Fiera del Levante, Luigo Lobuono. Foto archivio Ansa LUCA TURI / ANSA / PAL

«Sanità primo vero dramma della Puglia»

Rispondendo a una domanda sul programma elettorale, Lobuono ha dichiarato che «il primo punto del programma è la sanità, senza ombra di dubbio. L’ho detto a tutti gli amici che mi stanno sostenendo e ai partiti politici: tutti concordano che la sanità è il primo vero dramma della Puglia». Una posizione contestata dal deputato Pd Lacarra, eletto in Puglia: «In Puglia sono stati fatti tanti progressi negli ultimi anni ma affinché le nostre strutture possano essere capaci di dare risposte soddisfacenti ai pugliesi, è imprescindibile aumentare i fondi che arrivano proprio da Roma ai Servizi sanitari regionali. L’aumento di 90 milioni, in tal senso, è una presa in giro bella e buona visto che il bilancio sanitario pugliese ammonta a 9 miliardi».

L’ipotesi Vannacci

«Stiamo lavorando alle liste», ha detto Lobuono, «una eventuale lista civica la stiamo valutando proprio in questo momento. Ma il centrodestra non è un taxi. Se ci saranno scelte politiche serie e concrete, verranno valutate, ma sempre concordandole con i partiti». Poi la domanda su un’eventuale candidatura del leghista Roberto Vannacci, reduce dal flop del Carroccio alle regionali toscane: «Mi farebbe piacere, perché no?», ha risposto Lobuono.

