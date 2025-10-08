Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
Regionali, intesa nel centrodestra: Stefani (Lega) in Veneto, Cirielli (FdI) in Campania, l’imprenditore Lobuono in Puglia. Chi sono e quando si vota

08 Ottobre 2025 - 20:26 Alba Romano
L'accordo al termine del vertice tra i leader della maggioranza dopo i successi nelle Marche e in Calabria

Intesa raggiunta nel centrodestra sui candidati alle prossime elezioni regionali. Secondo quanto si apprende, a correre per la presidenza del Veneto sarà il leghista Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta e deputato assai vicino al leader Matteo Salvini. Il governatore uscente Luca Zaia ha perso la sua battaglia per restare al timone con un terzo mandato, e si attende ora di conoscere le sue prossime mosse. In Puglia sarà lanciato Luigi Lobuono, imprenditore vicino al centrodestra ma fuori dai partiti che già nel 2004 fu schierato nella corsa a sindaco di Bari (vinse e iniziò la sua carriera politica Michele Emiliano). In Campania viene confermata in via ufficiale la scelta del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli di FdI. La decisione, attesa da mesi, sarebbe emersa durante il vertice tra i leader della maggioranza tenutosi oggi a Palazzo Chigi, che arriva a pochi giorni dai successi del centrodestra in Marche e Calabria. Nelle tre regioni si voterà in due giorni, i prossimi 23 e 24 novembre 2025.

Foto di copertina: Il segretario della Lega Matteo Salvini con il deputato Alberto Stefani e il governatore del Veneto Luca Zaia – Montecchio Maggiore (Vi), 21 giugno 2024 (ANSA/ F. Dalla Pozza Colorfoto)

